TRE explica motivo das longas filas registradas durante votação em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Entre os principais comentários entre os eleitores a respeito das eleições 2026 realizada neste domingo (4/10) estava o tamanho das filas nas seções eleitorais. Paulo Tamburini, coordenador do Gabinete integrado de Segurança (GIS) do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), justificou essa impressão pelo grande números de cargos a serem preenchidos, com destaque para os dois nomes para o Senado, já que no último pleito presidencial apenas uma vaga estava em jogo.

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"Não temos dados objetivos do tempo médio de fila. Mas, já tínhamos a expectativa que o tempo seria maior neste ano por causa das duas vagas do Senado. Por este motivo, ao longo da campanha insistimos na ideia do eleitor levar uma colinha", explicou o coordenador do GIS durante coletiva realizada na noite deste domingo.

Tamburini ainda informou que o número de sessões eleitorais em Minas Gerais aumentou de 49.981 para 52.062 desde as eleições de 2022.

As filas na Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Funcionários, bairro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e na PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, chegaram a registrar duas horas de espera. Na Escola Estadual Governador Milton Campos, no Bairro de Lourdes, na mesma região, eleitores tiveram que aguardar 40 minutos para registrar seus votos.

Em todo o estado foram substituídas 147 urnas.

Prisões em Minas

Ainda na coletiva, o coordenador do TRE-MG informou que até as 17h foram registradas 496 ocorrências, sendo que mais de dois terços estavam ligadas à propaganda eleitoral irregular e boca de urna. Além disso, foram 148 conduções em Minas Gerais ao longo do domingo e duas prisões.

Segundo o órgão, um homem foi preso em Mariana, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), enquanto distribuía refeições perto de uma zona eleitoral.

Em São João das Missões, no Norte de Minas, o Cacique de uma comunidade Xacriabá foi detido por homicídio que teria sido cometido nesse sábado (3/10). O crime teria sido cometido durante uma briga de família e não teria motivação eleitoral.

Na avaliação de Tamburini, os números mostram que a eleição foi tranquila em Minas Gerais, sobretudo pela movimentação gerada em um estado com um dos maiores colégios eleitorais do país, reunindo cerca de 16 milhões de eleitores.

Nos canais de atendimento do TRE-MG, a principal dúvida dos eleitores era quanto ao local de votação. No estado, foram 96.947 atendimentos pelo WhatsApp e 107.566 chamados pelo assistente virtual.

Já o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) registrou 23 atendimentos críticos no estado. Segundo a coronel Amanda Cristina Miranda, comandante operacional da corporação, em todas o envolvido nos atendimentos foi entregue com vida.

Frederico Abelha, chefe de Gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, disse que no domingo de eleições foram computados 58 registros, todos relativos a crimes de menor potencial.

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual não houve nenhum registro relevante que tenha interrompido o fluxo de veículos.

