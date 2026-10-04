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ATENÇÃO, ELEITORES!

Eleições 2026: veja como consultar o local de votação e a seção eleitoral

Uma das opções é utilizar o e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção Onde votar

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AB
Agência Brasil
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Repórter
04/10/2026 08:14 - atualizado em 04/10/2026 08:22

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E-título
As eleições 2026 acontecem neste domingo para os cargos de presidente da república, de senadores, deputados federais e estaduais e governadores crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Quem ainda não souber qual é o seu local de votação para as eleições 2026, pode consultar pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. O Tribunal recomenda que os eleitores confiram o local com antecedência para evitar dúvidas no dia da eleição.

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A informação pode ser acessada pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação. 

Consulta pelo e-Título 

Uma das opções é utilizar o e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção Onde votar. 

O aplicativo apresenta as informações do local de votação, incluindo endereço, zona e seção eleitoral. O aplicativo também pode mostrar a rota até o local. 

Consulta pelo site do TSE 

A informação também está disponível no Autoatendimento Eleitoral Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral. 

Para fazer a consulta, é preciso acessar a opção Consultas e, depois, Onde votar. O sistema solicita os dados necessários para apresentar as informações eleitorais. 

Atenção para mudanças

A Justiça Eleitoral de 10 estados e do Distrito Federal anunciou alterações em endereços das seções eleitorais.  

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Os 27 tribunais regionais eleitorais costumam manter em seus portais uma lista completa das mudanças. O eleitor deve acessar o seu TRE local e verificar avisos sobre o tema.

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