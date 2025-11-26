Como consultar seu domicílio eleitoral pelo celular em apenas dois minutos

As plataformas do governo podem ser usadas para facilitar a verificação de irregularidades que podem gerar problemas com a Justiça no futuro, de forma simples e gratuita.

Um exemplo claro é o domicílio eleitoral em dia, que é uma obrigação de todo cidadão, e pode ser conferido de forma rápida por um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aplicativo e-Título. O e-Título é uma versão digital do título de eleitor que centraliza todas as informações importantes para o votante.

Usado por mais de 27 milhões de eleitores em 2022, o app permite consultar o local de votação, zona e seção eleitoral, justificar ausências, pagar multas via PIX e, para quem já tem a biometria cadastrada, serve como documento oficial de identificação com foto.

Passo a passo para consultar seu domicílio eleitoral

O processo para verificar seus dados é bastante intuitivo. Basta seguir etapas simples diretamente no seu smartphone:

Baixe o aplicativo: o e-Título está disponível gratuitamente para download nas lojas de aplicativos de sistemas Android (Google Play Store) e iOS (App Store). Certifique-se de baixar a versão oficial, desenvolvida pela Justiça Eleitoral. Faça o login: ao abrir o aplicativo pela primeira vez, será necessário preencher um cadastro com dados pessoais como CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Essas informações garantem a segurança do acesso. Acesse a informação: após o login, a tela principal já exibe os seus dados de eleitor, incluindo o endereço completo do seu local de votação, zona e seção eleitoral.

Por que essa informação é tão relevante?

O domicílio eleitoral é o município onde o eleitor tem residência ou um vínculo significativo. Manter esse endereço atualizado é necessário para garantir o direito ao voto e evitar pendências com a Justiça Eleitoral.

Caso o endereço exibido no aplicativo esteja desatualizado, é necessário procurar um cartório eleitoral ou acessar o portal do TSE para iniciar o processo de regularização, respeitando os prazos definidos pelo calendário eleitoral. A verificação periódica desses dados é a forma mais eficaz de assegurar que seus direitos políticos sejam plenamente exercidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.