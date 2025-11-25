Explosão na Esplanada deixa ferido em estado grave; 27 passam por avaliação

Três trabalhadores foram hospitalizados, um deles com 60% do corpo queimado, após uma explosão na Esplada dos Ministérios, na manhã desta terça-feira (25/11). As vítimas faziam a manutenção na subestação de energia que abastece o prédio que abriga os ministérios da Igualdade Racial e o de Agricultura e Pecuária.

Todo o edifício foi evacuado pela brigada de incêndio. Enquanto isso, militares do Corpo de Bombeiros atendiam os trabalhadores vítimas da explosão e também servidores dos ministérios que inalaram fumaça muita fumaça.

Até às 11h40, o balanço de vítimas era:

- Dois trabalhadores com queimaduras, um deles em estado grave levados para o Hran

- Um trabalhador que desceu para socorrer os amigos, levado para o Hran com intoxicação por fumaça

- 27 trabalhadores dos ministérios atendidos pelos bombeiros com intoxicação por inalação de fumaça

- 3 trabalhadores dos ministérios levados para o hospital (bombeiros não informaram qual)

Matéria em atualização. Aguarde mais informações