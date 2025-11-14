Assine
FOGOS DE ARTIFÍCIO

Explosão em uma casa interdita 23 imóveis em São Paulo

Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício; dez pessoas ficaram feridas

FL
FRANCISCO LIMA NETO
FL
FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
14/11/2025 14:09 - atualizado em 14/11/2025 14:37

Explosão em casa que armazenava fogos de artifício, ocorrida na noite de quinta-feira (13), provocou grandes estragos no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte e três imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício. 

Segundo os técnicos, 12 imóveis estão interditados de forma total e outros 11 de forma parcial. Os moradores foram abrigados por familiares, de acordo com a Defesa Civil. 

A explosão ocorreu na noite de quinta-feira (13), no número 79 da rua Francisco Bueno. 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.

Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício. Outras dez pessoas ficaram feridas. 

Segundo vizinhos, o imóvel que teria o armazenamento ilegal foi ocupado há um mês e meio. 

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento.

Além dos imóveis, o impacto da explosão danificou veículos estacionados nas ruas próximas e outros que passavam pela avenida Salim Farah Maluf. O registro policial aponta que ao menos nove veículos tiveram avarias.

