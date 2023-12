O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado na manhã desta quarta-feira (6/12) para atender a uma ocorrência de incêndio causado por uma explosão em prédio da quadra 510 do Noroeste. Uma vítima, que ainda não foi identificada, teve 70% do corpo queimado e está em estado gravíssimo. Ela foi atendida e encaminhada a um hospital.

Os bombeiros que atuam no local verificam a possibilidade de mais feridos. A principal suspeita é a de que a explosão, ocorrida no primeiro andar, tenha sido causada por um gás liquefeito de petróleo (GLP). A autônoma Graziela Montanhes, 29, conta que o acidente foi por volta das 9h. E que a síndica orientou a todos que evacuassem o prédio. "Meu apartamento está todo destruído e meus gatos ainda estão lá dentro", afirma.

Do lado de fora, um forte odor de gás de cozinha está no ar. Ao redor do prédio, a calçada está repleta de vidros das janelas estilhaçados. A advogada Bárbara Costa, 30, compara a explosão a um terremoto.

"Eu estava dormindo quando aconteceu. Só escutei o estrondo e saí correndo. Outras pessoas fizeram o mesmo. Deixaram os apartamentos como estavam, de toalha, de pijama", conta. Ela vive no primeiro andar mas do lado oposto ao do acidente com o botijão.