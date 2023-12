Fogo em apartamento do bairro Lourdes, região Centro-Sul de BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou quatro apartamentos e o salão de festa do prédio onde aconteceu o incêndio no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (5/12).

Inicialmente, a nota divulgada pelo órgão informava três apartamentos interditados. Minutos depois, a informação foi atualizada para quatro apartamentos bloqueados.

No apartamento 303, onde começou o incêndio, as chamas atingiram todos os cômodos. O imóvel foi interditado por risco de queda de material e condições insalubres, com muita fumaça e fuligem.

As chamas atingiram a porta de entrada do apartamento 304, que foi interditado preventivamente por condições insalubres. O apartamento 403 também foi interditado preventivamente por condições insalubres.

O salão de festa do prédio foi interditado parcialmente por risco de queda de material. Não foi constatado risco estrutural no prédio.

Minutos depois, a Defesa Civil atualizou a informação e divulgou que o apartamento 404 também foi interditado preventivamente por condições insalubres.

Todos os responsáveis foram notificados a manter o isolamento e a providenciar medidas de recuperação das áreas afetadas.

O incêndio



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h na altura do número 711 da rua Alvarenga Peixoto. A Polícia Militar também esteve no local para apoiar a ocorrência.

Os militares socorreram ao todo 15 vítimas, sendo a maioria por intoxicação por inalação de fumaça. Cinco pessoas, incluindo uma criança, de 9 anos, e uma adolescente, de 13, foram levados para o Hospital Felício Rocho. Um casal, de 64 anos, foi encaminhado para o Hospital Orizonti. Uma mulher, de 46, e duas adolescentes, de 12 e 13 anos, receberam atendimento no Hospital Unimed. Duas mulheres, de 70 e 43 anos, e um homem, de 50, foram levados para o João XXIII.

Um idoso, de 70 anos, foi socorrido em estado grave, encontrado inconsciente na caixa de escada. A vítima foi repassada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a entubou e a conduziu para atendimento no Hospital João XXIII.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.