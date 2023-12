Polícia Militar foi acionada e retirou envolvidos do local. Evento continuou depois do ocorrido

Uma discussão entre um homem e a ex-mulher terminou com confusão e correria durante uma formatura na noite dessa terça-feira (5/12), em um colégio do centro de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem acionou a Polícia Militar e afirmou que estava discutindo com a ex-esposa durante a formatura do filho menor de idade. Segundo o homem, a ex-mulher tem uma medida protetiva contra ele que determina uma distância mínima de 500 metros.

Devido à formatura do filho, ele pediu à juíza da comarca de Lagoa Santa uma liminar para comparecer ao evento do filho. A decisão permitia que o homem pudesse comparecer à formatura mantendo uma distância de cinco metros da mulher.

O homem foi à escola acompanhado da mãe e da atual esposa e se sentou no espaço reservado para a família. Porém, quando a ex-esposa chegou, acompanhada da mãe e do atual marido, a discussão começou.

Com a chegada da ex-mulher, o homem informou que se levantou e foi para o outro lado, para manter a distância mínima. Mas, mesmo assim, a mulher discutiu com ele e alegou que ela e a família tinham direito às cadeiras naquele espaço.

Com a discussão, começou um grande tumulto e correria no local onde o evento era realizado. Algumas pessoas relataram que ouviram um barulho semelhante a disparo de arma de fogo, fato que não foi confirmado pelos militares que acompanharam a ocorrência.

O ex-casal foi encaminhado para o quartel da Polícia Militar para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e demais providências.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o colégio, que informou que a confusão começou no final da formatura e que, quando os envolvidos foram retirados do espaço, o evento continuou. O colégio ainda negou que disparos de arma de fogo tenham acontecido.