A Prefeitura de Belo Horizonte avança na negociação salarial de 2024 dos servidores municipais. Nesta terça-feira (5/12), a PBH apresentou novas propostas, que antecipam parte da inflação do próximo ano, atingindo um reajuste acumulado de 8,04%.

“A valorização do servidor, somada ao curto prazo para aprovação da lei, nos motivaram a repensar alternativas para garantir o reajuste do servidor em 2024. No dia 23 de novembro já havíamos apresentado uma contraproposta, mas não avançamos nas negociações. Contudo, chegamos neste novo índice, para além de nosso limite orçamentário. Caso seja aceito, vamos reorganizar as contas para que não haja comprometimento orçamentário”, disse o prefeito Fuad Noman.

Neste novo cenário, duas propostas para a concessão gradativa são apresentadas:



- Proposta 1: 8,04% de reajuste em 2024, sendo: 4,03% em agosto, 1,822% em novembro e 2% em dezembro.



- Proposta 2: 8,04% de reajuste em 2024, sendo: 5,92% em setembro e 2% em dezembro.

No mês passado, a PBH anunciou uma proposta de 5,92% aos servidores municipais para 2024. O pagamento seria feito em duas parcelas: metade na folha de agosto e o restante em dezembro de 2024. Entretanto, uma nova proposta foi feita.

A Prefeitura agora aguarda a posição dos servidores e sindicatos para regulamentar a proposta. O prazo para sanção é abril de 2024.