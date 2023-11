O secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas, Marcelo Aro (PP-MG), garantiu que os servidores públicos do estado terão seus direitos de reajuste assegurados, no entanto, afirmou que os ajustes precisam ser feitos com “sabedoria”. Em entrevista da série “Em Minas”, transmitida pela TV Alterosa no sábado (4/11) e publicada na íntegra pelo Estado de Minas neste domingo (5/11), o secretário comentou sobre a situação do funcionalismo público diante da possível adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Recuperação Fiscal: Incerteza de reajuste ameaça servidores

Para Aro, sem a aprovação do projeto, que tem sido debatido recentemente, Minas terá problemas com o fluxo financeiro e as contas do estado. No entanto, o secretário demonstra otimismo em relação à aprovação do projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Além disso, descarta uma suposta racha na base do governo na Casa Legislativa.

“Os servidores vão ficar mais seguros, mais protegidos, é isso que precisamos mostrar para eles. O que nós estamos sugerindo é que eles tenham segurança para que não aconteça nunca mais o que aconteceu com eles alguns anos atrás, quando eles ficaram três, quatro meses sem salário. Nós temos que ter responsabilidade para fazer os reajustes, no momento correto e da maneira correta. Os reajustes serão feitos, só que nós não podemos danificar as contas do estado em razão de alguns”, disse o secretário.

Aro rebate Alexandre Silveira sobre RRF: 'Defende o indefensável'



“Portanto nós faremos com sabedoria, com diálogo, que é isso que nós estamos propondo com as audiências públicas na Assembleia Legislativa, junto com o sindicato, junto com os funcionários públicos. Escutando e entendendo a demanda deles, para que isso esteja na legislação sem danificar a essência do projeto. Nós temos que dar saúde financeira para as contas de Minas Gerais”, completou.

Para o secretário, se o projeto não for aprovado, o estado terá dificuldades financeiras. No entanto, ele sente um “clima favorável” na Assembleia Legislativa para a aprovação da proposta. Aro também afirma que eles e os outros secretários têm trabalhado para ajudar na articulação com os deputados em busca da aprovação do RRF.

“O trabalho está caminhando. Principalmente com a ação do secretariado, o trabalho da Luiza Barreto, nossa Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, do Gustavo Barbosa, Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, e Gustavo Valadares, Secretário de Governo. Eles estão dialogando na Assembleia para mostrar para os deputados a importância dessa aprovação”, declarou.

“Com todos aqueles deputados que eu tenho uma relação, que pertence ao nosso grupo político, eu tenho mostrado a importância de aprovarmos o Regime de Recuperação Fiscal. Eu estou convencido que para Minas Gerais continuar evoluindo nós precisamos aprovar essa legislação. Hoje, Minas deve à União algo em torno de R$ 160 bilhões. Se nós não aprovarmos o regime, nós vamos ter um sério problema nas contas e no fluxo financeiro do estado. O que nós estamos falando para a União é: ‘União, nós te devemos, mas nós não temos condições de pagar isso de uma vez. Nós temos que dividir isso e ir pagando aos poucos’.”, completou.

“EM Minas”

