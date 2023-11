O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), e o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira se reuniram nesta quinta-feira (2/11) com o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neves, para buscar atrair investimentos nas áreas de patrimônio, cultura e turismo.

"A conversa com o embaixador foi muito importante para abrir a missão aqui em Paris. As relações do Brasil com a França são antigas e estão baseadas em uma série de negociações e trocas tanto comerciais como culturais. (...) Também foi importante para entender um pouco da situação atual das trocas do Brasil e França para a gente começar a desenhar uma forma de aprofundar a relação de Minas Gerais neste cenário”, comentou Simões.

O embaixador foi presenteado com produtos mineiros, como uma peça de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, queijo do Serro e outros produtos.

Os dois representantes do governo de Minas Gerais ainda devem fazer uma visita a Inglaterra.

Como o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), estão em viagem a China, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador José Arthur Filho, assume o Governo do Estado de forma provisória.