Em entrevista ao “Em Minas”, o secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas, Marcelo Aro (PP-MG), comentou sobre as expectativas para o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, anunciado em agosto deste ano. Na conversa transmitida pela TV Alterosa no sábado (4/11) e publicada na íntegra pelo Estado de Minas neste domingo (5/11), Aro elogiou a proposta, mas ressaltou que o projeto precisa sair do papel.

“No anúncio do novo PAC, Minas Gerais foi bem contemplado. Agora nós precisamos que se execute, porque nós já vimos, muitas vezes o governo federal, o governo Lula em outras gestões, anunciando obras e não executando. Se executar o que foi anunciado, Minas Gerais vai estar muito contemplado. Agora precisa fazer”, comentou o secretário.

O novo PAC prevê um aporte de mais de R$ 171 bilhões para intervenções em Minas Gerais. Desse montante, cerca de R$ 62,5 bilhões serão destinados a estradas no estado, com obras previstas para rodovias que são, há décadas, problemas para a vida dos usuários, como as BRs 381, 262 e a 040. Outros R$ 49,9 bilhões serão destinados para transição e segurança energética. Juntas, as áreas representam 65% do valor total destinado ao estado.

Diálogo com o governo federal

Ao comentar a relação com o governo Lula, Aro ressaltou a postura de oposição do governo Zema em relação a gestão petista, mas destacou a importância de dialogar com o governo federal.

“Nós somos oposição. Isso precisa ficar claro. Nós temos a nossa ideologia diferente da ideologia do governo federal. Mas pessoas que pensam diferente precisam dialogar e precisam conviver, e é isso que a gente busca fazer nesse trabalho de interlocução com o governo federal”, destacou.

Aro também disse que durante sua atuação como deputado federal fez “grandes amigos”, que hoje são ministros do atual governo e que ele tem um “excelente diálogo”.

“Quando a gente faz alguma crítica ao governo federal, a gente faz uma crítica construtiva, respeitosa, né? E a gente coloca nossa ideologia nessa crítica. Mas a gente dialoga com quem é necessário dialogar. Eles [Zema e Lula] precisam dialogar, mas não quer dizer que você tem que concordar com tudo o que o outro faz”, pontuou.

