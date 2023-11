Cumprindo agenda na Ásia - China e Japão -, o secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas, Marcelo Aro (PP-MG), disse, em entrevista ao “Em Minas”, que o grande foco da viagem é “atrair investimentos para Minas Gerais”. Na ocasião, Marcelo Aro também comparou as viagens internacionais feitas pelo governador Romeu Zema (Novo) e as realizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, Aro também avaliou a gestão petista.

“A gente tem viajado por diversos países. O nosso principal objetivo nessas viagens é a atração de investimentos. A gente vai atrás das empresas internacionais e convida ela para vir montar o seu negócio no Brasil, para expandir o seu negócio no Brasil e em Minas Gerais, obviamente”, comentou o secretário.

Aro ressaltou que o principal objetivo do governo com as agendas internacionais é promover desenvolvimento econômico, gerar emprego e “melhorias na renda do cidadão mineiro”. “ Todas as viagens que nós fizemos nós voltamos com mais emprego, mais renda pro povo de Minas Gerais”, pontuou.

“Isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. O maior projeto social que o governo tem, é melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos através do emprego e da renda. Hoje, no Sudeste, Minas Gerais é o estado que menos tem desemprego. Nós temos a taxa de desemprego em 5,8%. Comparado ao resto do Brasil, nós estamos muito bem”, disse.

Na ocasião, Aro também comprou as agendas do governo Zema com as viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, o petista tem viajado “a turismo” e não apresenta nenhum benefício ao brasileiros após os compromissos internacionais.

“Tem viajado para fora sem trazer retornos no Brasil, né? Ele não consegue voltar de uma viagem falando: 'Eu viajei e trouxe isso aqui na mala pro povo brasileiro'. São viagens de turismo que ele tem feito”, opinou.

Aro também comparou os governos de Lula e Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o presidente tem “atuado como seu antecessor”, falando mal do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro ao invés de focar no governo.

“Eu acredito que o governo Lula não vai bem, e a gente pode constatar isso andando na rua, perguntando para as pessoas, sobretudo aquelas mais humildes que tinham uma expectativa grande no retorno do Lula e que não se concretizou. Vejo que o presidente Lula está cometendo o mesmo erro que o antecessor [Jair Bolsonaro] dele. Está focado em falar mal do antecessor ao invés de focar no governo”, criticou.

“Não acredito que tem sido um bom governo, mas ele representa um campo ideológico e eu acredito que esse campo ideológico vai querer continuar apostando as fichas nele”, completou.

