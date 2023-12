O temporal que atingiu Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa terça-feira (5/12) causou enxurradas, alagamentos e diversos prejuízos pela cidade. Ao menos duas pessoas ficaram desabrigadas na cidade devido ao temporal. Muitos moradores estão sem energia elétrica.

Por volta das 17h, o município foi atingido por chuvas intensas acompanhadas de vendaval. Segundo a Prefeitura de Uberlândia, o volume de chuva chegou a 48,9 mm em uma hora, com ventos de 50 km/h.

Ao menos 48 veículos foram arrastados pela enxurrada na Avenida Rondon Pacheco.

No bairro São José, aproximadamente 50 casas foram alagadas às margens do Rio Uberabinha. Além disso, houve registro de quedas de árvores e destruição do asfalto de algumas vias.

“A Defesa Civil Municipal e Estadual, em conjunto com as equipes da prefeitura, realizam ações de resposta para o restabelecimento da normalidade no município”, divulgou o governo de Minas.

Ainda na noite de ontem, a prefeitura de Uberlândia iniciou a limpeza da cidade e a retirada de partes do asfalto que foram destruídos.

“A prefeitura providencia rapidamente manutenções em áreas afetadas. A ação coletiva reúne esforços da Defesa Civil e diversas secretarias municipais, com o objetivo de minimizar os impactos da chuva. Os serviços acontecem durante essa madrugada para garantir normalidade e segurança nesta quarta-feira”.