Gás do Povo: veja como conseguir recargas gratuitas de botijão

O governo federal deu início nesta segunda-feira (24/11) à primeira etapa do programa Gás do Povo, que garante recargas gratuitas de botijão (GLP de 13 kg) para famílias de baixa renda. Entenda quem é beneficiado e como ter acesso ao projeto abaixo.

Por enquanto, o Gás do Povo está disponível para quase 1 milhão de famílias em dez capitais: Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Na capital mineira, 52.191 famílias serão beneficiadas.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), o programa estará em todo o país até abril de 2026.

Quem tem acesso?

O Gás do Povo é destinado a famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para as que recebem Bolsa Família. É preciso que o CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

As recargas estarão disponíveis por meio de “vales” no aplicativo “Meu Social - Gás do Povo”. Também é possível fazer a retirada pelos cartões do Bolsa Família e da Caixa ou pelo CPF.

Famílias de duas ou três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano. Com quatro pessoas ou mais, terão direito a até seis “vale-gás”.

Como recarregar o botijão?

Os beneficiários devem se dirigir a uma das revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. É possível consultar os locais mais próximos pelo aplicativo “Meu Social - Gás do Povol”.

É preciso apresentar um dos seguintes documentos na revendedora:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito da conta Caixa e senha;

CPF acompanhado de código de validação enviado ao celular cadastrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E o Auxílio-Gás?

O Gás do Povo chega para substituir o Auxílio-Gás, mas os beneficiários do atual programa seguirão nele até o fim do ano. Em 2026, eles aderem à nova iniciativa - passando a receber a recarga do gás, e não mais o benefício em dinheiro

