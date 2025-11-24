Gás do Povo: veja como conseguir recargas gratuitas de botijão
Por enquanto, o Gás do Povo está disponível para quase 1 milhão de famílias em 10 capitais, incluindo Belo Horizonte
compartilheSIGA
O governo federal deu início nesta segunda-feira (24/11) à primeira etapa do programa Gás do Povo, que garante recargas gratuitas de botijão (GLP de 13 kg) para famílias de baixa renda. Entenda quem é beneficiado e como ter acesso ao projeto abaixo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por enquanto, o Gás do Povo está disponível para quase 1 milhão de famílias em dez capitais: Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Na capital mineira, 52.191 famílias serão beneficiadas.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), o programa estará em todo o país até abril de 2026.
Leia Mais
Quem tem acesso?
O Gás do Povo é destinado a famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para as que recebem Bolsa Família. É preciso que o CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.
As recargas estarão disponíveis por meio de “vales” no aplicativo “Meu Social - Gás do Povo”. Também é possível fazer a retirada pelos cartões do Bolsa Família e da Caixa ou pelo CPF.
Famílias de duas ou três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano. Com quatro pessoas ou mais, terão direito a até seis “vale-gás”.
Como recarregar o botijão?
Os beneficiários devem se dirigir a uma das revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa. É possível consultar os locais mais próximos pelo aplicativo “Meu Social - Gás do Povol”.
É preciso apresentar um dos seguintes documentos na revendedora:
- Cartão com chip do Bolsa Família e senha;
- Cartão de débito da conta Caixa e senha;
- CPF acompanhado de código de validação enviado ao celular cadastrado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
E o Auxílio-Gás?
O Gás do Povo chega para substituir o Auxílio-Gás, mas os beneficiários do atual programa seguirão nele até o fim do ano. Em 2026, eles aderem à nova iniciativa - passando a receber a recarga do gás, e não mais o benefício em dinheiro