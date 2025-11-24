Gás do Povo em Minas Gerais: benefício já chegou a BH; veja previsão para o interior

O programa Gás do Povo iniciou a distribuição gratuita de botijões de gás para famílias de baixa renda nesta segunda-feira (24/11). A primeira fase do projeto federal contempla dez capitais brasileiras e, ao contrário do que muitos imaginam, Belo Horizonte já está incluída.

A capital mineira foi selecionada para a etapa inicial do programa, com a distribuição começando nesta segunda-feira (24/11). Além de BH, outras nove capitais recebem o benefício: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Para outras cidades do interior de Minas Gerais, ainda não há data confirmada para a inclusão.

A etapa inicial funciona como um projeto-piloto para avaliar a operação e fazer os ajustes necessários. A expectativa do governo federal é que, após a consolidação do modelo nessas primeiras cidades, o cronograma de expansão seja divulgado nos próximos meses, com expectativa de alcançar todas as 15,5 milhões de famílias até março de 2026.

Critérios para inclusão de municípios

Embora o governo federal não tenha divulgado oficialmente todos os critérios técnicos, espera-se que a seleção de novos municípios para a expansão do Gás do Povo considere fatores como:

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): cidades com IDH mais baixo terão preferência.

Taxa de pobreza: a seleção focará em locais com alta concentração de famílias vivendo em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Infraestrutura social: a capacidade da rede de assistência social do município, como a presença de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), será um fator decisivo para a logística de distribuição.

Quem terá direito ao benefício?

As famílias interessadas precisarão atender a requisitos específicos para receber o botijão de gás gratuito. O critério fundamental é a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados devidamente atualizados.

Dentro do CadÚnico, terão prioridade as famílias que já são beneficiárias de outros programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A recomendação é que os cidadãos verifiquem a situação de seu cadastro no CRAS mais próximo para não perderem a oportunidade quando o programa for expandido.

Como acessar o benefício?

O beneficiário vai recarregar o botijão de gás diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, que pode ser consultada pelo Aplicativo Meu Social (do Governo do Brasil) e pelo Portal do Cidadão, sem a necessidade de intermediários.

A autorização para a recarga se dará com quatro possibilidades:

• Cartão bancário do Bolsa Família

• Cartão de débito da CAIXA (para quem não tem smartphone)

• CPF do beneficiário e código de validação no celular, direto na revenda

• E, a partir de fevereiro de 2026, também por código gerado pelo Aplicativo Gás do Povo.

Quantos botijões posso retirar?

A quantidade de auxílios anuais para botijões gratuitos será definida conforme o número de integrantes por família:

família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano;

família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.