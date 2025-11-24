Com ministro de Lula em BH, governo dá início ao programa Gás do Povo

O programa Gás do Povo, com o qual o governo federal pretende atender até 15 milhões de famílias, teve a primeira etapa efetuada nesta segunda-feira (24/11) em dez capitais. O ministro de Minas e Energia do governo Lula (PT), Alexandre Silveira (PSD), esteve no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para o passo inicial do projeto.

O programa tem o objetivo de ampliar o acesso ao gás de cozinha, oferecendo recargas gratuitas de botijão (GLP de 13 kg). Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 759) são contempladas e podem retirar de quatro a seis botijões por ano, a depender da quantidade de pessoas.

“Vai fazer uma grande diferença. Hoje em dia, o gás está caro, as coisas não estão fáceis, principalmente para nós, mães solo. Vai ser uma economia - vou deixar de comprar o gás para comprar alguma coisa para a casa”, disse Daniela de Jesus, de 27 anos, designer de sobrancelhas e moradora da Serra beneficiada pelo Gás do Povo.

Daniela de Jesus, 27, é designer de sobrancelhas Leandro Couri/EM/D.A. Press

Primeira etapa

Silveira explicou que a primeira fase vai atingir quase 1 milhão de famílias em Belo Horizonte, Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Na capital mineira, 52.191 famílias serão beneficiadas.

“Queremos chegar, até fevereiro, às 27 capitais do Brasil e, até o fim de abril, aos 5.400 municípios do Brasil. É o maior programa de cozimento limpo e adequado, levando mais dignidade à família”, disse o ministro, que projeta atender mais de 15 milhões de famílias pelo Gás no Povo, 1,2 milhão em Minas Gerais.

Gás do Povo

As famílias atendidas pelo Auxílio-Gás continuarão com o benefício até o fim do ano e, em 2026, serão migradas à nova iniciativa - passando a receber a recarga do gás, e não mais o benefício em dinheiro.

O Gás do Povo pretende triplicar o número de atendidos pelo atual Auxílio-Gás. Para retirar o botijão, as famílias precisam ir às revendas cadastradas e apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão do próprio programa ou o CPF. O beneficiário receberá um código de validação pelo celular.

Belo Horizonte tem 81 revendas cadastradas até o momento, atendendo a 69 bairros; 94% das famílias contempladas estão a menos de 2 km de distância da revenda mais próxima.

Os beneficiários podem consultar os pontos de revenda mais próximos por meio do aplicativo “Meu Social”.

