Barqueata em Belém foi protesto pacífico por causas climáticas

Diferentemente do que afirma post viral, a barqueata realizada nas águas da Baía do Guajará, em Belém, em 12 de novembro, transcorreu de forma pacífica. O evento, que contou com a participação de mais de 150 embarcações, era programado e marcou a abertura da Cúpula dos Povos, evento paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

O post usa um vídeo verdadeiro do evento, mas exagera ao anunciar uma “treta” envolvendo o presidente Lula (PT). Em um texto de apresentação da barqueata, a Cúpula dos Povos afirmou que seu objetivo era “denunciar falsas soluções climáticas e anunciar que a resposta para um mundo sustentável é o povo das águas, das florestas e das periferias que resiste com suas práticas coletivas, agroecológicas e ancestrais”.

Ao Comprova, a Cúpula dos Povos afirmou que o post é uma “fake news” e que a barqueata, “planejada há mais de um ano”, ocorreu “sem nenhuma intercorrência”. ”A manifestação sobre as águas dos rios amazônicos levou para o mundo mensagens por justiça climática”, disse a organização.

A assessoria da Aliança Chega de Soja, grupo com cerca de 40 organizações unidas contra a expansão da soja na Amazônia e a favor da agroecologia que participou da barqueata, confirmou por telefone não ter havido nenhum episódio de incitação à violência contra Lula ou ao governo federal. “O que existiu foi a manifestação popular chamando a atenção para as demandas dos povos, em um ato totalmente pacífico”, afirmou ao Comprova Daleth Oliveira, assessora da aliança. A embarcação em que ela estava era uma das maiores, com cerca de 500 pessoas a bordo.

Segundo veículos de imprensa, houve protestos dirigidos a Lula, mas em forma de recados. A Folha de S.Paulo noticiou que participantes diziam “Lula, pare com essa insanidade de procurar petróleo na Amazônia” e “Demarcação já”. O UOL publicou que um manifestante afirmou em microfone “Lula, pare com essa insanidade de querer explorar petróleo”.

Em entrevista coletiva de imprensa realizada em um dos barcos que participaram do evento, o cacique Raoni Metuktire criticou obras de infraestrutura na Amazônia realizadas pela União e disse ter pedido a Lula que não aceitasse a exploração de petróleo na região. “Eu vou marcar um encontro com ele, e se precisar, vou puxar a orelha dele pra ele me ouvir”, disse a liderança indígena.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O post foi publicado por um perfil com 35,3 mil seguidores que se apresenta como “patriota e cristã”. Na descrição do perfil há emojis das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e a autora diz bloquear pessoas de esquerda.

Dos dez posts mais recentes no X em 16 de novembro, um era favorável a Jair Bolsonaro (PL) e sete eram contrários a Lula e ao PT ou Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O conteúdo verificado aqui aproveita o momento da COP30 para espalhar que Lula enfrentaria problemas graves no evento, que centenas de barcos invadiriam Belém, o que, como afirmado acima, não é verdade. Ao fazer isso, o perfil tenta acirrar a divisão política, como mostram comentários como “Tem todo meu apoio, pra cima desse desgoverno” e “Isso, mostre ao mundo a verdade”.

O post foi visualizado mais de 232,2 mil vezes e recebeu 11 mil curtidas até a publicação deste texto. O Comprova tentou entrar em contato com a autora, mas não houve resposta.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Muitos conteúdos de desinformação usam o apelo emocional para prender os internautas e fazer com que eles acreditem naquilo. Ao apelar para as emoções, o desinformador sabe que o público tem menos chance de refletir sobre o assunto ou mesmo de buscar fontes de informação.

Como afirmado acima, o post foi feito por um perfil de direita. Ao publicar um conteúdo contrário a Lula, principal figura da esquerda no Brasil, a autora usa a tática do viés de confirmação: é mais fácil acreditarmos em algo que confirme o que pensamos. Neste caso, quem já não gosta de Lula tem mais chance de achar que o post é verdadeiro.

Fontes que consultamos

Reportagens sobre a barqueata e contato com a Cúpula dos Povos e Aliança Chega de Soja.

Por que o Comprova investigou essa publicação

