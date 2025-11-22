Assine
Índia e aliados saúdam 'acordo significativo' na COP30

AFP
AFP
22/11/2025 16:20

A Índia considerou "significativo" o acordo climático fechado neste sábado na COP30, que não inclui um mapa do caminho para o abandono das energias fósseis.

"Apoiamos plenamente a presidência e reconhecemos os esforços notáveis de sua equipe", disse o representante da Índia, que falou em nome do grupo Basic, formado por Brasil, África do Sul, Índia e China.

"Apoiamos firmemente o presidente da COP, o espírito de mutirão do Brasil e o pacote completo cuidadosamente elaborado", acrescentou o indiano.

