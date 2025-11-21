Assine
COP30 'não pode terminar sem um roteiro' para abandonar os combustíveis fósseis, diz Colômbia

AF
AFP
Repórter
21/11/2025 10:39

A conferência climática de Belém não pode terminar "sem um roteiro claro, justo e equitativo para abandonar os combustíveis fósseis no mundo", declarou, nesta sexta-feira (21), a ministra colombiana do Meio Ambiente, Irene Vélez, representando cerca de trinta países. 

"Não pedimos um documento vazio, um anúncio vazio", declarou Vélez em coletiva de imprensa, cercada por ministros e negociadores, no último dia da COP30 no Brasil. 

O último rascunho da presidência brasileira da conferência não menciona o abandono dos combustíveis fósseis, o que provocou a mobilização da União Europeia e de outros países. 

A Colômbia organizará uma conferência internacional para impulsionar o abandono destes combustíveis nos dias 28 e 29 de abril em Santa Marta, anunciou a ministra. 

O rascunho da declaração política da COP30 "não é suficiente, temos que trabalhar e temos tempo para melhorá-lo", acrescentou a ministra espanhola da Transição Ecológica, Sara Aagesen. 

A COP30, que foi interrompida na quinta-feira por um incêndio na área dos pavilhões que obrigou a evacuação da sede, termina oficialmente na noite desta sexta-feira.

jz/mel/jc/dd

Tópicos relacionados:

brasil clima cop30 onu

