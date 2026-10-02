Número do título de eleitor: veja como acessar informação no site do TSE

Perder ou não ter em mãos o título de eleitor físico é um problema contornável. É possível descobrir o número do seu documento de forma rápida e segura pela internet, usando apenas alguns dados pessoais, como o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

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O procedimento é totalmente on-line e realizado diretamente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o órgão oficial responsável pela organização das eleições no Brasil. Com a numeração em mãos, o cidadão pode verificar o local de votação, emitir a certidão de quitação eleitoral e justificar a ausência nas urnas, se necessário.

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Como consultar o número do título de eleitor

O processo para encontrar a numeração do seu título pode ser feito no site do TSE:

Acesse o portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral e procure pela seção “Autoatendimento Eleitoral” Dentro desta área, clique na opção “Consulte seu local de votação”. Este sistema exibe tanto o número do título de eleitor quanto as informações da sua zona e seção Preencha o formulário com seus dados pessoais. Você pode usar seu número de CPF ou, caso não o saiba, preencher seu nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Em alguns casos, o nome do pai também pode ser solicitado Após inserir as informações e confirmar a verificação de segurança, clique em “Consultar”. O sistema exibirá na tela o número de inscrição do seu título de eleitor, além do local onde você vota

O número também fica disponível no aplicativo e-Título, a versão digital do documento eleitoral. Disponível gratuitamente para smartphones (Android e iOS), o app reúne todas as suas informações em um só lugar. Além de mostrar o número do título e o local de votação, o e-Título permite consultar débitos e emitir certidões.

No dia da votação, ele também pode servir como documento de identificação oficial: se o seu aplicativo exibir a foto (o que ocorre para eleitores com biometria cadastrada), ele substitui tanto o título impresso quanto um documento de identidade. Caso contrário, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto juntamente com o e-Título.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck