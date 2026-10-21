Renan orienta eleitores a não votarem em Flávio: "Disposto a pagar mico?"

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) orientou seus apoiadores a não votarem em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. Para ele, votar no candidato bolsonarista seria "pagar mico" e "perder tempo".

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A declaração de um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL) acontece após uma fala de Pablo Marçal (PRTB), durante um podcast, em que comparou Renan a Adolf Hitler, líder nazista alemão e o acusou de ter criado uma "seita de esquisitões".

“Rapaz, o Renan criou uma seita na cabeça dos moleques esquisitos. A meninada esquisita decidiu: é Renan ou não é nada. (...) O cara tem um perfil do Hitler absurdo, até trejeito do Hitler de querer implantar coisa de comunista, de ditador, que não tem nada a ver com direita. Nunca foi, está desmascarado”, disse Marçal sobre Renan, em entrevista ao podcast "Iron Talks".

Devido às acusações, o ex-candidato utilizou as redes sociais para orientar eleitores a não votarem no "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para Renan, a campanha de Flávio Bolsonaro entende que a eleição já está ganha, e que o voto de eleitores do Missão não os interessaria. Segundo o fundador do partido, se o bolsonarista chegar ao poder, atacará ao MBL e seus apoiadores de maneira institucional.

"Muita gente me mandou mensagem por causa da declaração do Pablo Marçal, que me chamou de nazista e falou que o nosso eleitor é esquisito. (...) Entenda uma coisa, a campanha do Flávio acha que já ganhou a eleição. (...) Então, para eles, o nosso voto não é um voto que interessa muito, porque eles acham que estão três, quatro pontos na frente e que, depois, vão poder fazer o que eles já tentaram fazer no mandato do Jair (Bolsonaro): 'cair para cima da gente' institucionalmente", declarou via stories do Instagram.

Em seguida, o ex-candidato diz que a declaração feita por Marçal é o pensamento geral dos apoiadores de Flávio sobre o MBL e seus eleitores, e que tentaram virar os votos de Renan ao bolsonarista, sem sucesso.

"O Marçal está falando basicamente o que aquela turma acha. Eles tiveram muita dificuldade quando colocaram influenciadores para tentar convencer nossos eleitores a votar neles. Botaram o Nikolas e o Pavanato no começo, e o Marçal foi gravar vídeo na rua, mas eles não estão virando. Se você é um eleitor meu, entenda: eles chamaram você de 'esquisitão' e eu de 'nazista'", afirmou quanto às acusações.

Por fim, Renan Santos disse para que seus eleitores "façam o que quiserem", mas afirma que, se um apoiador está disposto a "pagar esse mico", está "perdendo o seu tempo". O ex-candidato à Presidência afirmou que votará nulo, ou não votará. Ele ironiza que encontrará o sobrinho no dia das eleições.

"Votem em quem vocês quiserem, façam o que vocês quiserem nessas eleições. Mas, se você é eleitor meu e está disposto a 'pagar esse mico', achando que está 'salvando o Brasil', você está perdendo teu tempo. Eu acho que vocês viram que eu vou votar nulo ou nem vou votar", declarou, antes de citar o que fará no dia das eleições:

"Faz um tempo que eu não vejo meu sobrinho, meu irmão está até me cobrando. A Jennifer (Galate, conselheira do partido Missão) está até falando para mim, para que eu encontre meu sobrinho", finalizou.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos