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ELEIÇÕES 2026

Flávio ou Lula? Para quem torcem os ministros alinhados a Moraes e Mendonça

Bastidores da Corte revelam uma aposta ousada sobre quem deve levar a presidência e o detalhe econômico que pode mudar tudo no domingo

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Repórter
21/10/2026 08:48 - atualizado em 21/10/2026 08:49

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Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em sessão do dia 2 de setembro de 2026
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) crédito: EVARISTO SA/AFP

Ministros do Supremo Tribunal Federal alinhados a Alexandre de Moraes apostam em um cenário favorável para Lula no segundo turno da eleição. Segundo magistrados desta ala ouvidos pela coluna da Bela Megale, do jornal “O Globo”, eles acreditam que existe grande chance de o candidato petista conseguir superar Flávio Bolsonaro e sair vitorioso na disputa.

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A avaliação se apoia no comportamento visto logo após o encerramento da votação inicial. Integrantes da Corte relatam a existência de um movimento de reação organizado por grupos alinhados a Lula, mobilizados após o resultado desfavorável nas urnas.

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Fatores apontados para a reação

Na análise feita pelos magistrados, dois pontos centrais devem surtir efeito nas urnas durante o segundo turno:

  • a reação imediata articulada por grupos aliados a Lula depois do revés no primeiro turno;

  • a série de iniciativas que o governo federal vem realizando na área econômica.

Os ministros afirmam que a integração entre a resposta política dos aliados e o pacote de medidas econômicas governamentais possui força para alterar o cenário eleitoral.

Cálculos e projeções do centrão

A desvantagem registrada pelo petista na etapa inicial da disputa foi apertada. Flávio Bolsonaro venceu o primeiro turno com uma diferença inferior a dois pontos percentuais sobre o adversário.

Paralelamente, avaliações políticas levadas ao Supremo reforçam a perspectiva de virada. O líder e presidente de um partido do centrão apresentou sua leitura do quadro eleitoral diretamente a ministros da Corte.

Segundo essa análise partidária, Lula deve vencer a disputa com uma margem de aproximadamente 1 milhão de votos. A vantagem projetada pelo dirigente é menor em relação à diferença alcançada pelo petista contra Jair Bolsonaro no pleito de 2022.

Já o grupo alinhado com o ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro ao STF, não acredita na virada de Lula e conta com a vitória de Flávio Bolsonaro no domingo.

Conversas reservadas com o tribunal

Lula tem mantido conversas discretas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesses contatos reservados com membros do tribunal, o cenário da disputa entrou em pauta.

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Magistrados que participaram dessas conversas relataram que o presidente se mostrou surpreso com o desfecho da apuração, ao constatar que encerrou o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro.

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