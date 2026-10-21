Quaest: Rejeição de Lula diminui, e a de Flávio aumenta

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21/10) aponta que a rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou de 53% para 47% em uma semana. No mesmo intervalo, a taxa do senador Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 54% para 52%. Os dois disputam o segundo turno das eleições presidenciais no próximo domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Contratado pelo jornal “O GLOBO’ e pela “TV Globo”, o levantamento representa o primeiro realizado pelo instituto após o debate da Band. O comportamento de Flávio gerou críticas nas redes sociais, após o parlamentar se posicionar atrás de Lula nas câmeras e desviar de perguntas.

Leia Mais

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, as urnas registraram 47% dos votos válidos para o senador e 45% para o petista. Na sondagem divulgada em 14 de outubro, ambos enfrentavam rejeição majoritária: o parlamentar tinha 54% e o presidente somava 53%. Desde então, a recusa ao petista caiu seis pontos, enquanto a do adversário oscilou dois pontos para baixo, movimento dentro da margem de erro.

O recuo também aparece na comparação com os índices apurados em 21 de setembro. Naquela medição, a rejeição a Lula marcava 55%, contra os atuais 47%. A taxa atribuída a Flávio passou de 56% para 52% no mesmo intervalo.

Segmentos com maior rejeição

O estudo detalha os grupos demográficos em que os índices contrários aos concorrentes são mais expressivos. A rejeição a Lula apresenta as maiores taxas nos seguintes recortes:

59% no Sul, onde eleitores afirmam que o conhecem e jamais votariam nele

60% entre evangélicos

54% entre eleitores com Ensino Médio

53% entre homens

53% entre os mais ricos

53% entre brancos

Os percentuais mais altos de eleitores que declaram recusa a Flávio aparecem nos seguintes grupos:

68% entre beneficiários do Bolsa Família

66% entre pretos

65% no Nordeste

60% entre eleitores com renda de até dois salários mínimos

59% entre quem cursou o Ensino Fundamental

58% entre católicos

57% entre mulheres

56% na faixa etária de 60 anos ou mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Registro

A pesquisa ouviu 2.154 eleitores em entrevistas domiciliares presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08535/2026.