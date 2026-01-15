Os dados da Genial/Quaest sobre eleitor independente que animaram aliados de Flávio

Diante dos questionamentos sobre a competitividade da candidatura de Flávio Bolsonaro contra Lula em um eventual segundo turno, em razão da rejeição ao senador, animaram aliados de Flávio os dados sobre eleitores independentes divulgados na pesquisa Genial/Quaest, nessa quarta-feira, 14.

Dúvidas sobre a viabilidade eleitoral de Flávio são suscitadas, sobretudo no Centrão, a partir da avaliação de que ele teria dificuldades para atrair votos de eleitores mais ao centro.

No recorte desse eleitorado independente, que não se considera de esquerda ou de direita, lulista ou bolsonarista, a Genial/Quaest apontou uma queda de 8 pontos percentuais na rejeição a Flávio entre dezembro e janeiro, de 69% para 61% — numericamente abaixo dos 62% de Lula. Os eleitores com esse perfil ideológico que responderam votar no senador para presidente avançaram 11 pontos, de 14% para 25%.

Ainda entre os independentes, aumentou de 28% para 36% o percentual dos que avaliam que Jair Bolsonaro acertou ao indicar o filho como candidato, enquanto caíram de 56% para 48% aqueles veem a escolha como um erro do ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar dos indicadores de alguma recuperação de Flávio entre o eleitorado independente, esse nicho segue preferindo o presidente ao senador em uma disputa direta. No cenário de segundo turno que os opõe, Lula teve 37% da preferência desses eleitores, ante 21% de Flávio Bolsonaro, 37% que não votariam e 5% de indecisos.