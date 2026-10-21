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ELEIÇÕES 2026

'Exército do Lula' alcança 7 milhões de inscritos

Grupo no WhatsApp intensificou mobilização nos últimos dois dias e reúne apoiadores de diferentes faixas etárias; espaço é usado para distribuir conteúdos políticos e coordenar ações digitais em favor do presidente

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
21/10/2026 10:16

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André Janones (Avante) debocha de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) após participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Flow
'Exército de Lula' foi criado por André Janones crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação PT

O canal "Exército do Lula", criado e liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), alcançou nesta quarta-feira (21/10) a marca de 7 milhões de inscritos no WhatsApp após uma intensificação da mobilização nas últimas 48 horas. A iniciativa reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e amplia a presença da campanha nas plataformas digitais. Segundo a assessoria do parlamentar, a adesão inclui participantes de diferentes faixas etárias.

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O espaço é utilizado para compartilhar vídeos, mensagens e conteúdos favoráveis a Lula, além de convocar os integrantes a interagir com publicações e ampliar sua circulação nas redes sociais. A estratégia busca transformar os participantes em agentes de divulgação de material político, aumentando o alcance das mensagens para além dos canais oficiais da campanha.

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O canal também esteve no centro de questionamentos na Justiça Eleitoral durante o segundo turno, depois de uma disputa sobre conteúdos publicados e a necessidade de registro formal da iniciativa.

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O crescimento do canal ocorreu poucas horas após Janones ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma arritmia cardíaca grave acompanhada de falta de ar. O deputado recebeu alta na tarde dessa terça-feira (20/10) e, ao deixar a unidade, afirmou que pretendia retomar a mobilização digital em apoio a Lula no segundo turno.

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