'Exército do Lula' alcança 7 milhões de inscritos

O canal "Exército do Lula", criado e liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), alcançou nesta quarta-feira (21/10) a marca de 7 milhões de inscritos no WhatsApp após uma intensificação da mobilização nas últimas 48 horas. A iniciativa reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e amplia a presença da campanha nas plataformas digitais. Segundo a assessoria do parlamentar, a adesão inclui participantes de diferentes faixas etárias.

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O espaço é utilizado para compartilhar vídeos, mensagens e conteúdos favoráveis a Lula, além de convocar os integrantes a interagir com publicações e ampliar sua circulação nas redes sociais. A estratégia busca transformar os participantes em agentes de divulgação de material político, aumentando o alcance das mensagens para além dos canais oficiais da campanha.

O canal também esteve no centro de questionamentos na Justiça Eleitoral durante o segundo turno, depois de uma disputa sobre conteúdos publicados e a necessidade de registro formal da iniciativa.

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O crescimento do canal ocorreu poucas horas após Janones ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma arritmia cardíaca grave acompanhada de falta de ar. O deputado recebeu alta na tarde dessa terça-feira (20/10) e, ao deixar a unidade, afirmou que pretendia retomar a mobilização digital em apoio a Lula no segundo turno.