Damares sobre Nikolas: ‘A maior liderança política em liberdade’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) classificou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como a “maior liderança política em liberdade” do país. A declaração foi feita nessa terça-feira (20/10), em publicação no X (antigo Twitter), após o parlamentar mineiro realizar o ato de campanha em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, em Aracaju, capital de Sergipe.

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Na publicação, Damares compartilhou um vídeo da mobilização intitulada “Bloquinho 22”, realizada na capital sergipana, e elogiou a capacidade de Nikolas de reunir apoiadores na reta final do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10).

“Nikolas parou Aracaju! Meu Sergipe acordou! Eu confesso que chorei com esta imagem. Sergipe é um estado onde a esquerda por anos reinou. O 'Piá de Minas' é simplesmente incrível”, escreveu a senadora.

Nikolas parou Aracaju! Meu Sergipe acordou! Eu confesso que chorei com esta imagem. Sergipe é um estado onde a esquerda por anos reinou. O "Piá de Minas" é simplesmente incrível. E podemos afirmar que Nikolas entra para a história como a maior liderança política em liberdade. Bolsonaro fez discípulos! Amamos sua vida Nikolas! Domingo Flávio será eleito nosso presidente e um novo tempo começará em nosso país, um tempo de paz e prosperidade. Flávio Bolsonaro 22 — Damares Alves (@DamaresAlves) October 21, 2026

Em seguida, Damares afirmou que o deputado mineiro ocupa uma posição de destaque entre as lideranças políticas da direita brasileira. A parlamentar também associou a atuação de Nikolas ao legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por tentativa de golpe de Estado. “Podemos afirmar que Nikolas entra para a história como a maior liderança política em liberdade. Bolsonaro fez discípulos! Amamos sua vida, Nikolas!”, declarou.

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A referência a uma liderança “em liberdade” ocorre em meio à prisão de Jair Bolsonaro, principal referência política do grupo. Na mesma publicação, a senadora também manifestou confiança na vitória de Flávio Bolsonaro sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. “Domingo Flávio será eleito nosso presidente e um novo tempo começará em nosso país, um tempo de paz e prosperidade”, afirmou.