TSE vai presentear estudante que pediu broche usado por Kassio Nunes

Em mês especialmente agitado no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe do gabinete do ministro Kassio Nunes se deparou com um e-mail, no mínimo, inusitado. Emanuel Batista Carvalho, de 17 anos, entrou em contato com o magistrado para pedir um exemplar do broche utilizado por ele durante um pronunciamento oficial do 1º turno das eleições 2026.

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No vídeo, o adereço aparece na lapela do terno do ministro e representa uma urna eletrônica. O broche chamou a atenção do estudante, que requisitou o presente para utilizá-lo durante a formatura do 3º ano do ensino médio.

"Gostaria de saber se haveria a possibilidade de o senhor me enviar um broche igual ou, caso não seja possível, um exemplar semelhante e algum outro que remeta a República Federativa do Brasil", escreveu. "Tenho o desejo de utilizá-lo na minha cerimônia de formatura, como uma lembrança simbólica de um momento tão marcante da minha vida e que certamente guardarei com muito carinho."

Tão inusitado quanto o pedido é a cidade de onde Emanuel fala: Brasília de Minas. Localizado a cerca de 500 quilômetros da capital federal, o município mineiro foi assim nomeado após ceder a exclusividade do nome "Brasília" à cidade-modelo de Juscelino Kubitschek, nos anos 1950.

Encontro cívico

No e-mail, Emanuel deixa claro que compreende a possibilidade de não obter resposta do ministro e reforça o significado que o gesto teria. "Sei que este é um pedido incomum e compreendo perfeitamente caso não seja possível atendê-lo", explica. "Ainda assim, achei que valeria a pena escrever, pois seria uma grande honra receber algo tão simbólico justamente no momento em que encerro uma importante etapa da minha vida escolar."

A resposta recebida foi melhor do que a esperada pelo estudante e marca um novo encontro entre as duas Brasílias. O TSE informou que, nesta semana, uma equipe da Justiça Eleitoral irá até o município de Brasília de Minas entregar pessoalmente a Emanuel o broche utilizado no pronunciamento, além de um kit de itens institucionais.

"O broche, que representa a urna eletrônica, um orgulho nacional, ganhará um novo palco: o terno de formatura de um jovem mineiro determinado a celebrar o futuro com orgulho do seu país", informa o tribunal em nota.

Confira a carta enviada pelo estudante:

Um pedido especial para minha formatura

Excelentíssimo Senhor Ministro Kassio Nunes Marques,

Meu nome é Emanuel Batista Carvalho, sou estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Sant’Ana, em Brasília de Minas/MG. Neste ano, estou vivendo/viverei uma etapa muito importante da minha vida: a conclusão do Ensino Médio e a minha tão sonhada formatura.

Escrevo ao senhor e seu gabinete com muito respeito para fazer um pedido bastante especial.

Acompanho algumas das atividades do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e, recentemente, reparei no broche que o senhor utilizou durante os discursos e no dia de hoje nas publicações/notícias da eleição. Estou encaminhando, em anexo, uma imagem do Sr. utilizando o broche ao qual me refiro.

Gostaria de saber se haveria a possibilidade de o senhor me enviar um broche igual ou, caso não seja possível, um exemplar semelhante e algum outro que remeta a República Federativa do Brasil. Tenho o desejo de utilizá-lo na minha cerimônia de formatura, como uma lembrança simbólica de um momento tão marcante da minha vida e que certamente guardarei com muito carinho.

Ficaria muito feliz, para mim, seria algo de enorme significado poder usar esses símbolos comigo para a minha formatura, representando o meu carinho pelo nosso país e por suas instituições.

Sei que este é um pedido incomum e compreendo perfeitamente caso não seja possível atendê-lo. Ainda assim, achei que valeria a pena escrever, pois seria uma grande honra receber algo tão simbólico justamente no momento em que encerro uma importante etapa da minha vida escolar.

Agradeço imensamente pela atenção e pela gentileza de considerar meu pedido.

Se possível, peço gentilmente a confirmação do recebimento deste e-mail e dos anexos, e/ou aceite do pedido. Agradeço, desde já, pela atenção e consideração ao meu pedido.

Com elevada estima e consideração,

Emanuel Batista Carvalho

Estudante do 3º ano do Ensino Médio

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Brasília de Minas – MG