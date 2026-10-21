E-Título auxilia na localização para votação de domingo (25/10); veja onde votar

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) concluiu a reorganização de 514 seções eleitorais em 26 municípios para o segundo turno das eleições 2026, marcado para este domingo (25/10). A transferência atinge cerca de 37 mil eleitores no estado, que figura como o segundo com o maior número de seções remanejadas no país, atrás apenas de São Paulo.

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Para orientar os cidadãos antes da abertura das urnas, a Justiça Eleitoral atualizou a ferramenta e-Título, que agora dispara notificações diretas aos usuários cadastrados e indica as coordenadas atualizadas das seções, evitando desencontros e filas.

Como consultar o novo local de votação no e-Título

Para consultar se houve alteração na seção ou no prédio eleitoral, abra o aplicativo e-Título, realize o login com os dados cadastrados e visualize o endereço na tela inicial. O sistema oficial da Justiça Eleitoral utiliza mecanismos de geolocalização para indicar o trajeto detalhado até a sala de votação correta.

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O serviço opera em celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Quem já utiliza a ferramenta em seu aparelho móvel precisa apenas atualizar o aplicativo e-Título por meio da loja virtual. Assim que o usuário abre o programa, um aviso destaca se houve remanejamento de zona ou sala de votação. O sistema também integra rotas automáticas com aplicativos de navegação e transporte no telefone.

Passo a passo para checar a seção eleitoral

A verificação dos dados cadastrais requer quatro etapas simples:

baixe ou atualize o aplicativo e-Título na loja do dispositivo móvel;

digite o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a senha pessoal registrada;

confira o colégio eleitoral exibido abaixo do nome do eleitor na tela inicial;

toque no endereço indicado para visualizar a rota completa até a sala de votação.

Motivos das mudanças nas seções em Minas Gerais

Ao contrário de boatos que circularam em redes sociais sobre trocas aleatórias, as alterações foram justificadas formalmente pelo TRE-MG. A maior parte das mudanças decorreu de situações extremas causadas por eventos climáticos recentes, como vendavais e tempestades que danificaram a estrutura física e a rede elétrica de escolas que funcionaram no primeiro turno e não puderam ser recuperadas a tempo.

Além das avarias estruturais urgentes, parte das transferências contemplou a adequação das salas a critérios de acessibilidade, priorizando prédios sem desníveis acentuados para eleitores idosos ou com deficiência. As alterações alcançaram 26 municípios mineiros, incluindo cidades como Juiz de Fora, Montes Claros, Araguari, Caratinga, Januária, Ubá, Caldas, Três Corações, Nova Era, Nova Lima, Sete Lagoas e Ipatinga.

Formas de consultar a zona eleitoral sem celular

O cidadão que não possui smartphone ou acesso à rede móvel dispõe de três alternativas coordenadas pela Justiça Eleitoral para verificar seu local de votação antes de domingo: