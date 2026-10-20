Seu local de votação mudou? Veja como consultar antes do 2º turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na sexta-feira (16/10) que parte dos eleitores vai votar em outro local no segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25/10). Até agora, a mudança atinge 554 seções eleitorais.

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A orientação do tribunal é que o eleitor confira o local de votação nos canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa. A consulta pode ser feita de três formas: pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, nos sites do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), e pelo assistente virtual ChatVote.

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Pelo aplicativo e-Título

O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Além de mostrar o local de votação atualizado, ele pode ser usado como documento de identificação na hora de votar.

Baixe o aplicativo na loja do celular

Informe os dados solicitados para acessar

Na barra de opções, na parte de baixo da tela, toque em “Onde votar”, o segundo ícone da esquerda para a direita

Confira o endereço da seção

Pelo site do TSE ou do TRE

A consulta também pode ser feita no site do TSE ou do TRE do estado. Em Minas Gerais, é o site do TRE-MG. Pelo Autoatendimento Eleitoral, também é possível regularizar pendências.

Acesse o site e clique em “Autoatendimento Eleitoral”

Vá em “Consultas” e depois em “Onde votar”

Preencha o número do título, o CPF ou o nome

Clique em “Entrar”

Pelo ChatVote

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O ChatVote é o assistente virtual da Justiça Eleitoral e funciona com inteligência artificial. Para usá-lo, entre no site do TSE, clique no ícone do assistente, no canto inferior direito da tela, e digite a pergunta.