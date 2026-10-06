Vice-governador eleito vai comandar transição

O vice-governador eleito Luiz Eduardo Falcão (Republicanos) será o coordenador da equipe de transição do novo comando do estado. A informação é da equipe do governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos) que espera ter acesso a um diagnóstico detalhado da situação administrativa, financeira e operacional do estado durante o processo de transição para o novo governo.

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Em nota à imprensa, o governador eleito afirma que a transição deve ser conduzida com transparência, responsabilidade e espírito republicano. O objetivo é garantir que a nova administração tenha informações suficientes para tomar decisões desde o primeiro dia de governo.





Entre os dados que Cleitinho pretende receber estão informações sobre orçamento, convênios e transferências, restos a pagar, dívidas, precatórios e demais obrigações do estado. A equipe também quer detalhes dos programas que estão em andamento.

“O novo governo contará com uma equipe técnica, que ficará responsável por analisar as informações e definir as prioridades e medidas necessárias para uma gestão responsável desde o primeiro dia”, afirma a nota.

Hoje, o governador Mateus Simões (PSD) iniciou oficialmente o processo de transição. Mateus Simões (PSD) reuniu secretários e secretários-adjuntos nesta terça-feira (6/10) para apresentar as diretrizes da passagem de governo para Cleitinho.

As reuniões entre as equipes deverão começar nos próximos dias.

Cleitinho foi eleito no domingo (4/10) no primeiro turno, com 55,40% dos votos válidos, e assumirá o governo de Minas em janeiro de 2027. Em entrevistas após a eleição, ele afirmou que pretende montar uma equipe técnica e apontou, entre as prioridades para o início da gestão, temas como a renegociação da dívida do estado com a União, redução do IPVA e investimentos em saúde e infraestrutura.

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A atual administração informou que as reuniões da transição serão públicas e que parte dos encontros será transmitida pelos canais oficiais do governo. As secretarias deverão preparar informações sobre suas respectivas áreas para apresentar à equipe indicada pelo governador eleito.