Cleitinho tenta barrar aumento da tarifa de pedágios no Sul de Minas

Governador eleito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) acionou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) nesta terça-feira (6/10) para tentar barrar um aumento da tarifa de pedágio nas rodovias administradas pela concessionária EPR Sul de Minas, que administra o chamado “Lote 2”, que inclui trechos da BR-459 e da MG-290, por exemplo.

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A concessionária estabeleceu reajuste de 4,95% na tarifa, que passará de R$ 10,10 para R$ 10,60 para automóveis a partir de sexta-feira (9/10). O aumento foi homologado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig) no fim de setembro e está previsto no contrato de concessão.

“Antes de aumentar a tarifa, é preciso mostrar para o cidadão se o contrato está sendo cumprido. O mineiro paga pedágio e tem o direito de saber se todos os investimentos e serviços previstos estão sendo entregues. Não podemos aceitar aumento sem transparência e sem uma fiscalização rigorosa”, defendeu o senador.

No mês passado, durante participação na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa, Cleitinho criticou a “falta de transparência e interesse público” nas cobranças das rodovias. Ele sugeriu que as tarifas venham após o investimento das concessionárias. “Por que não investir primeiro para depois colocar a praça do pedágio?”. Na entrevista, o senador comparou as rodovias do Sul de Minas com as de São Paulo, afirmando que os pedágios mineiros são mais caros e as vias piores.

Cleitinho quer barrar aumento nos pedágios

Hoje, Cleitinho entrou em contato com o TCE-MG e pediu a apuração dos “fundamentos, critérios técnicos e condições” que motivaram a autorização do reajuste. O ofício foi protocolado ainda por meio da atuação como senador. Ele assume o governo de Minas em 6 de janeiro.

“Trata-se de aumento que impacta diretamente os usuários das rodovias concedidas, os quais já suportam elevado custo de deslocamento, circunstância que justifica o necessário acompanhamento e a rigorosa fiscalização pelos órgãos de controle”, diz o documento assinado pelo congressista.

O parlamentar solicitou que o TCE-MG confira se a EPR Sul de Minas atendia às condições para implantação de pedágios e fez 11 perguntas sobre o reajuste tarifário. Entre elas, questionou como vem sendo realizado o acompanhamento dos serviços previstos contratualmente, e se a concessionária considerou impactos climáticos do fenômeno El Niño e “seus reflexos econômicos sobre a população usuária das rodovias”.

Cleitinho também pediu à Artemig a metodologia usada e a memória de cálculo que fundamentaram o reajuste em R$ 0,50 sobre a tarifa-base: “Foram considerados todos os efeitos econômico-financeiros decorrentes da execução contratual da concessionária durante o período analisado?”.

“Diante da relevância do tema e do impacto direto da medida sobre milhares de usuários das rodovias mineiras, requer-se a apuração dos fatos e a adoção das providências que este Tribunal entender cabíveis, visando resguardar a legalidade, a transparência, a modicidade tarifária e o interesse público”, conclui o ofício.



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O novo governador mineiro ganhou repercussão com vídeos nas redes sociais. Muitos deles abordam a situação precária das rodovias no estado e até incentivam burlar a fiscalização. Em novembro de 2025, por exemplo, Cleitinho apareceu tapando um radar de registro de excesso de velocidade. “Eles adoram ferrar com o povo. Porém dessa vez fomos nós que ferramos com eles”, escreveu, à época. Ele também já gravou vídeo incentivando a população a desviar de uma praça de pedágio na BR-040.

