Simões não comunicou sobre projeto para reduzir IPVA, diz Cleitinho

Ao protocolar um projeto de lei que autoriza o Executivo estadual a reduzir o IPVA em até 75%, o governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), disse que estava tentando auxiliar o governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos) a cumprir uma promessa de campanha. No entanto, Cleitinho diz que sequer foi comunicado sobre a medida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por meio da assessoria de imprensa, Cleitinho disse que a iniciativa do projeto de lei foi “unilateral” e não houve diálogo.

“A redução do IPVA foi um compromisso de campanha de Cleitinho. Serão realizados estudos para estruturar e apresentar o projeto com transparência, responsabilidade fiscal considerando a realidade financeira do Estado e foco no alívio ao contribuinte”, diz nota encaminhada pela equipe do governador eleito.

O texto de Simões também propõe garantir às prefeituras o valor integral do imposto mesmo após uma eventual redução. Questionada sobre esse âmbito da proposta em específico, a assessoria de Cleitinho respondeu: “A compensação aos municípios irá acontecer, mas, da mesma forma, irá depender do resultado dos estudos”.

Cleitinho ataca gestão Zema-Simões

O senador ainda não se manifestou diretamente sobre o tema, mas reagiu nas redes sociais disparando críticas contra a gestão fiscal do ex-governador Romeu Zema (Novo) e de Mateus Simões.

Ao comentar uma notícia sobre a previsão de déficit de R$ 10 bilhões nas contas do governo de Minas para 2027, ele escreveu: “[Simões] passou a campanha inteira me atacando e dizendo que eu não tinha preparo”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também pelas redes sociais, comentando publicações da imprensa sobre o projeto do IPVA de Simões, Cleitinho disse: “O governo Zema passou anos criticando o PT pela situação financeira em que recebeu Minas Gerais. Agora, Mateus Simões está entregando o estado com uma previsão de déficit superior a R$ 10 bilhões para 2027. É preciso explicar aos mineiros como chegamos a essa situação”.

