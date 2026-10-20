Vídeo: Cleitinho pede ajuda a políticos para ampliar votos de Flávio em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), pediu a ajuda de prefeitos, vereadores e deputados para conseguir votos para o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

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O apelo foi feito durante um ato político em apoio ao presidenciável, realizado na tarde desta terça-feira (20/10), no Centerminas, no Bairro União, em Belo Horizonte. Cleitinho estava acompanhado do candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL).

Cleitinho afirmou que ainda é possível mudar a intenção de voto dos eleitores e pediu empenho até domingo (25/10), data do segundo turno. “Não ache que já ganhou a eleição. Tem que ser intenso agora até domingo para a gente ganhar essa eleição”, declarou.

Ao convocar as lideranças presentes, o governador eleito orientou os participantes a distribuir materiais de campanha e conversar com pessoas que ainda não decidiram em quem votar. Segundo ele, o esforço não deve se limitar aos apoiadores já convencidos a votar em Flávio Bolsonaro.

“Eu falar para gente votar aqui, eu tô falando para convertido. Vocês já vão votar. Vocês têm que sair daqui com o intuito de pedir voto para quem ainda não decidiu, porque a eleição ainda não tá ganha”, afirmou.

Relato de abordagem a eleitor

Para defender a possibilidade de conquistar novos votos, Cleitinho relatou uma conversa que teve com um motociclista, ao lado de um vereador de Belo Horizonte identificado por ele como Ville. Segundo o governador eleito, o trabalhador estava convencido de que não sairia de casa para votar no segundo turno por considerar que a situação política não mudaria.

“Ele disse assim: ‘Gente, para que é que eu vou votar, se tá tudo igual’. Mas você não votar vai continuar tudo igual. Então vota no diferente agora, vota na dar oportunidade para quem ainda não foi”, contou Cleitinho. Ele disse que o trabalhador foi convencido a participar da votação no domingo.

Dívida de Minas Gerais

Durante o discurso, Cleitinho também mencionou um compromisso que, segundo ele, foi assumido por Flávio Bolsonaro em relação à dívida de Minas Gerais. O governador eleito afirmou que o senador se comprometeu a buscar uma solução para o passivo histórico do estado e a destinar à infraestrutura os recursos correspondentes às parcelas que Minas precisa pagar.

“Ele já se comprometeu com as parcelas que a gente tem que pagar para ser revertido em infraestrutura. Isso vai para vocês, prefeitos. Isso vai para a cidade de vocês”, declarou, dirigindo-se aos gestores municipais presentes.

Cleitinho defendeu a eleição de Flávio Bolsonaro como uma oportunidade de trabalhar em conjunto com o governo federal para melhorar a situação de Minas Gerais. “Com o Flávio Bolsonaro ganhando a eleição, eu tenho certeza que comigo a gente vai botar Minas Gerais e vai fazer o melhor para Minas Gerais junto com o governo federal”, disse.

Ao encerrar a fala, o governador eleito voltou a pedir mobilização dos apoiadores para a reta final da disputa presidencial.

Peso estratégico de Minas nas eleições

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e, por isso, tem peso estratégico na disputa. Em 2022, o estado foi o único do Sudeste em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL), com 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente. A diferença foi inferior a 50 mil votos.

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Naquele pleito, Lula venceu nas regiões do Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, teve vantagem em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e venceu nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.