Bloco do 22 mobiliza multidão no Nordeste em apoio a Flávio Bolsonaro

O "Bloco do 22" levou atos políticos às ruas do Nordeste nesta quinta-feira (22.out.2026), a três dias do segundo turno da eleição presidencial. As mobilizações integram a agenda de campanha do PL em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), concentradas em uma região onde o PT tradicionalmente obtém vantagem nas urnas.

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Mobilização nas capitais e no interior

Em Maceió, capital de Alagoas, a concentração começou às 18h22 na Praça Vera Arruda, no bairro de Jatiúca, em alusão ao número de urna do candidato. A caminhada reuniu milhares de apoiadores pela orla até o Marco dos Corais, na Ponta Verde. O evento contou com a presença do senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL), do ex-ministro Gilson Machado Neto (PL) e do deputado estadual eleito Leonardo Dias (PL-AL).

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A participação popular em Maceió foi aberta e gratuita, mas a organização comercializou abadás temáticos nas cores verde e amarela com o rosto do presidenciável. As peças custaram R$ 44 para pagamentos via Pix ou dinheiro e R$ 50 no cartão, vendidas no Maceió Shopping e na internet. Os organizadores informaram que o total arrecadado financiará a confecção e a entrega de adesivos e panfletos eleitorais.

No Recife, a concentração ocorreu às 19h22 na Pracinha de Boa Viagem. Os eleitores caminharam até o Parque Dona Lindu, espaço batizado em homenagem à mãe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio na disputa. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o parlamentar mais votado na eleição de 2026, participou da atividade na capital pernambucana.

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Bloquinho 22 em Recife/PE - 22.10.26 O Nordeste acordou. https://t.co/0y9GLe7Row — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 23, 2026

Em Mossoró, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, o grupo se reuniu às 18h22 na Praça dos Esportes, localizada na Avenida Rio Branco. A caminhada percorreu toda a via, passou pelo Teatro Municipal Dix-huit Rosado e retornou ao ponto inicial. O ato teve a presença do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha presidencial de Flávio, do deputado federal André Fernandes (PL-CE) e do vereador Cabo Deyvison (PL-RN).

Formato e adesão nacional

Também conhecido como "Bloquinho do 22", o movimento começou no Ceará por iniciativa de André Fernandes e virou uma das estratégias da equipe de Flávio Bolsonaro na reta final da disputa. A ação reúne militantes com camisas verdes e amarelas que cantam jingles eleitorais pelas vias públicas de diversas regiões brasileiras.

Além dos nomes presentes nas capitais nordestinas, outros aliados do partido e apoiadores já discursaram em trios elétricos do projeto: