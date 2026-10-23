Renan Santos sobre Janones: 'O que fez será estudado nos próximos anos'

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) elogiou o deputado federal André Janones (Rede) nas redes sociais, nesta sexta-feira (23/10). Segundo um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), "o que ele fez na campanha do Lula será estudado nos próximos anos".

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Na publicação de Renan, o candidato não eleito à Presidência resgatou um post de 2021 sobre o deputado mineiro. Para ele, à época, Janones representaria o "homem comum" e "atropelaria" Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro.

"Ah, e só pra lembrar: o verdadeiro representante do homem comum chama-se André Janones. Ele chegará no momento certo para atropelar a tudo e a todos. Bolsonaro resta obsoleto, tal qual Lula", escreveu em 16 de janeiro de 2021.

Ao relembrar a publicação feita há cinco anos, o fundador do Missão e estreante na política no pleito de 2026 afirma que "parece que nunca errou" e compara Janones a Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Nikolas Ferreira (PL) como comunicador.

"Parece que nunca errei. Janones sempre foi um comunicador popular de primeiro nível. Joga na liga do Cleitinho e do Nikolas — a trinca mineira que vai determinar os rumos do país. O que ele fez na campanha do Lula será estudado nos próximos anos", afirmou em novo post.

O deputado mineiro, no entanto, não respondeu aos novos elogios feitos por Renan. Nas redes sociais, Janones defendeu Lula e voltou a afirmar que o presidente será reeleito no próximo domingo (25/10).

"Lula obsoleto? Esse tuíte é de 2021! Depois dele, o Lula já ganhou uma eleição e ganhará outra domingo!" rebateu, sobre a publicação feita pelo fundador do MBL há cinco anos.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos