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ELEIÇÕES 2026

É grande a chance de Lula ultrapassar Flávio, diz ex-diretor do Datafolha

Ao analisar o mais recente levantamento do instituto de pesquisas, Mauro Paulino afirmou que há "grande probabilidade" de ultrapassagem do postulante à reeleição em cima do candidato do PL: "Resta saber se haverá tempo até domingo"

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Repórter
23/10/2026 17:04 - atualizado em 23/10/2026 17:04

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Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada
Analista identificou a perspectiva de o postulante à reeleição passar à frente do candidato do PL crédito: Evaristo SÁ e Mauro PIMENTEL / AFP

Ex-diretor do Datafolha, Mauro Paulino afirmou nesta sexta-feira que há uma “aceleração” nas intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva e um “desgaste importante” na candidatura de Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao UOL, ele disse que analisou a evolução dos dados coletados pelo instituto e identificou a perspectiva de o postulante à reeleição passar à frente do candidato do PL.

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“Estamos às vésperas de uma ultrapassagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro. Os dados internos apontam para uma recuperação de Lula e uma queda pela preferência de Flávio. Resta saber se haverá tempo até domingo (dia das eleições) para que isso se concretize. As últimas pesquisas, que serão divulgadas no início da noite de sábado, vão dar uma perspectiva melhor para se avaliar isso”, ressalvou, em entrevista à jornalista Daniela Lima.


“Mas, observando a evolução dos dados por gênero, idade e religião, tudo leva a crer que há um desgaste importante na candidatura de Flávio Bolsonaro e uma aceleração, dentro dos limites dessa disputa tão acirrada, da candidatura Lula”, complementou.


O diagnóstico de Paulino encontra respaldo na trajetória das rodadas mais recentes do Datafolha. Em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula; na pesquisa seguinte, a vantagem caiu para 51% a 49%. No levantamento divulgado na quinta-feira, 22, os dois chegaram a 50% cada. Nos votos totais, Flávio marcou 47% e Lula, 46%, com 5% de votos brancos ou nulos e 2% de indecisos.


A pesquisa de 22 de outubro ouviu 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Uma última rodada do Datafolha, com 4.050 entrevistas previstas para os dias 23 e 24, será divulgada no sábado, véspera da votação, e também medirá o impacto do debate da TV Globo sobre a decisão dos eleitores.

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Sociólogo de formação, Mauro Paulino trabalhou por 35 anos no Datafolha e chegou ao cargo de diretor-geral. Ele coordenou pesquisas eleitorais desde 1988 e produziu análises sobre a evolução do cenário político para a Folha de S.Paulo. Ele deixou o instituto antes de ingressar na GloboNews, em junho de 2022, onde atuou como comentarista político até 2025.

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