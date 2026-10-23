Anotações de Flávio para debate revelam estratégia de 'falar para elas'

Gabriela Briló e Carolina Linhares

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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Anotações do candidato do PL, Flávio Bolsonaro, para o debate da TV Globo nesta sexta-feira (23) revelam sua estratégia de parecer um estadista. Além disso, ele destacou a intenção de se dirigir especificamente às eleitoras mulheres."Estadista" é a palavra de destaque nas anotações, aparecendo circulada no topo direito do papel.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, o bolsonarista mudou a tática para o debate, já que no anterior, no domingo (18), a postura combativa e de confronto com Lula (PT) foi criticada e apontada como fator de rejeição até por aliados.Flávio carregava as anotações, fotografadas pela reportagem, ao embarcar, na tarde desta sexta, de Brasília para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o debate.

O senador não quis dar entrevista à imprensa no aeroporto.O documento mistura pontos principais impressos e anotações à caneta. No alto da página, fica claro o foco de falar com o eleitorado feminino, em que sua rejeição é maior. "Mulheres - falar para elas; preço do mercado - falar para elas; segurança - falar para elas", escreveu o senador.

A campanha de Flávio já tem batido na tecla do custo de vida e da insegurança, mas a ideia, no programa de TV, é tratar desses temas a partir de como eles afetam as mulheres e mães de família, conforme indicam as anotações.

O estudo de Flávio para o debate é dividido por regiões do país, já que o primeiro bloco definido pela TV Globo terá seis rodadas com assuntos relacionados às regiões do país e a um tema prioritário de âmbito nacional. Cada candidato terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou entre resposta e tréplica.

Na região Centro-Oeste, o documento registra: "agro forte (x fascista)". Ao lado, o senador escreveu: "quem produz tá quebrado".O senador deve argumentar, no programa, que o governo Lula não "põe $ suficiente" na região, criticando contingenciamento, taxa de juros e a insegurança jurídica. Também deve prometer mais armazéns para a produção.Na região Sudeste, a intenção é falar novamente sobre alta dos preços. "Salário acaba antes do mês" e "última vez no mercado" são as anotações do senador.

Entre as propostas, estão segurança pública e integração com governadores e prefeitos aliados. O papel fala também do Smart Brasil, monitoramento de câmeras inspirado no Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, que Flávio quer expandir para o país. O UOL revelou que uma falha de segurança permitiu acesso indevido a 58 mil câmeras do programa.

Em relação ao Nordeste, o plano de Flávio para o debate destaca segurança pública, energia, irrigação e Bolsa Família -"R$ 600, não perde se trabalhar". O candidato deve citar que as 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste, segundo o Anuário de Segurança Pública. Maranguape (CE), Eunápolis (BA) e Maracanaú (CE) são mencionadas.Na região Sul, Flávio anotou que "as chuvas voltaram".

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Em relação a Porto Alegre, ele menciona dique, comportas, bombas de água. Também fala em obras de prevenção às chuvas e cita "células de terrorismo" em Foz do Iguaçu. Na Norte, ele anota: "asfalto x lamaçal (atoleiro)".