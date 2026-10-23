‘Keep calm’: o medo de errar de Flávio e Lula no debate da Globo

Ninguém quer arriscar muito na reta final, e as duas campanhas decidiram rever suas estratégias para o debate desta sexta-feira, 23, na Globo.

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Se antes a orientação era “ir para cima” do adversário, agora Lula e Flávio Bolsonaro estão sendo aconselhados a demonstrar serenidade no embate televisionado desta antevéspera do segundo turno.

“O principal conselho seria ele se controlar e responder sempre com calma e tranquilidade. Não ser irônico nem sorrir diante das perguntas”, disse um marqueteiro de esquerda, ao resumir orientações que daria a Lula e que valeriam plenamente para Flávio.

“Serenidade. O Flávio precisa de serenidade e ser quem ele é”, comentou um parlamentar do PL próximo do candidato à Presidência da República.

A coluna ouviu, dos dois lados, que o melhor a fazer no debate da Globo será “focar no que tem para falar ao eleitor indeciso” e “ignorar perguntas ou provocações”, para entrar cair em armadilhas.

Os dois vão querer vender “esperança”, algo batido em campanhas eleitorais, e interpretado de maneiras diferentes pelos eleitorados de ambos: Flávio seria a esperança de “um Brasil novo, sem o PT”; Lula, a esperança de “uma continuidade segura, sem novas aventuras bolsonaristas”.

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A expressão usada nos bastidores é “keep calm and carrion”, um trocadilho em inglês com a famosa frase britânica “keep calm and carry on” (“mantenha a calma e siga em frente”), que substitui carry (continuar) por carrion (carniça).