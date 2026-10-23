As mais recentes pesquisas da disputa Flávio x Lula
Datafolha, Quaest e AtlasIntel estão entre os institutos que divulgam números antes do segundo turno; amostras vão de 1.200 a 5 mil eleitores
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Onze pesquisas eleitorais estão previstas para serem divulgadas neste sábado (24/10), véspera do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os levantamentos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e têm amostras, períodos de entrevistas e custos diferentes.
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Divulgam pesquisas os institutos AtlasIntel, Colectta, Datafolha, Futura/Apex, Gerp, Instituto Franca, MDA, Nexus/FSB/BTG, Palver, Quaest e Simplex.
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De 1.200 a 5 mil entrevistados
A menor amostra é a da Simplex, com 1.200 eleitores, e as maiores são as da AtlasIntel e da Palver, com 5 mil cada. As margens de erro informadas variam de 1 a 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a maioria dos institutos trabalha com nível de confiança de 95%.
Quaest tem a pesquisa mais cara
Entre os levantamentos com custo declarado, o da Quaest é o mais caro, com R$ 570.108. Em seguida vêm o Datafolha, com R$ 461.462,40, e a Colectta, com R$ 263.458. O mais barato é o do Gerp, que declarou R$ 15 mil. O Instituto Franca não informou o valor.
As pesquisas de sábado
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AtlasIntel: 5.000 entrevistas, de 18 a 23/10; margem de 1 ponto; R$ 75 mil; registro BR-06380/2026
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Colectta: 3.000 entrevistas, em 23/10; margem de 2 pontos; R$ 263.458; registro BR-05601/2026
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Datafolha: 4.050 entrevistas, de 23 a 24/10; margem de 2 pontos; R$ 461.462,40; registro BR-09540/2026
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Futura/Apex: 2.000 entrevistas, de 21 a 24/10; margem de 2,2 pontos; R$ 160 mil; registro BR-09726/2026
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Gerp: 2.400 entrevistas, de 21 a 24/10; margem de 2,04 pontos e nível de confiança de 95,55%; R$ 15 mil; registro BR-09327/2026
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Instituto Franca: 1.537 entrevistas, de 21 a 23/10; margem de 2,5 pontos; custo não informado; registro BR-04863/2026
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MDA: 2.002 entrevistas, de 21 a 23/10; margem de 2,2 pontos; R$ 222.453; registro BR-02136/2026
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Nexus/FSB/BTG: 2.000 entrevistas, de 23 a 24/10; margem de 2 pontos; R$ 164.888,89; registro BR-08234/2026
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Palver: 5.000 entrevistas, de 22 a 24/10; margem de 3 pontos; R$ 30 mil; registro BR-01794/2026
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Quaest: 3.702 entrevistas, de 23 a 24/10; margem de 2 pontos; R$ 570.108; registro BR-09158/2026
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Simplex: 1.200 entrevistas, de 19 a 23/10; margem de 2,8 pontos; R$ 37.345; registro BR-01823/2026
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O segundo turno será no domingo (25/10), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.