Lula ganha celular e diz que vai entrar para o 'Exército' de Janones

Durante ato em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que passará a usar um celular pela primeira vez e vai compor o "Exército do Lula", canal no WhatsApp coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

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Segundo o petista, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), deu a ele um aparelho celular. Reeleito em primeiro turno, Fonteles assumiu a coordenação de comunicação da campanha de Lula na segunda rodada, em que enfrentará Flávio Bolsonaro (PL).

O presidente convocou os apoiadores para bater a meta de 10 milhões de membros no canal. Atualmente, são quase 8 milhões.

"O 'general' Janones e o 'marechal' Silva, que sou eu, vamos comandar essa derrota do exército adversário. Pode ficar tranquilo. Eles pensam que somos fracos, mas somos igual ao Exército do Vietnã, que derrotou os Estados Unidos. Somos um exército composto por mulheres e homens brasileiros”, discursou Lula.

Janones estava no segundo carro do ato em BH, juntou ao deputado federal e ex-candidato ao governo de Minas Patrus Ananias (PT), o ex-candidato a vice-governador Jarbas Soares (PSB), o ambientalista Ailton Krenak e a presidente do PT em Minas, a deputada estadual Leninha, além dos cantores Djonga e Fernanda Takai.

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Já Lula estava na caçamba da caminhonete da frente, com Fonteles, a primeira-dama Janja da Silva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) e o senador eleito Rui Costa (PT-BA).

