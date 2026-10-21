Lula diz que aceita desafio de Flávio e compara com truco: ‘Eu tô com zap’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que aceita o desafio feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa pela reeleição, sobre a quebra de sigilo bancário e telefônico.

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Durante ato em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10), o petista comparou a disputa como um jogo de truco, e destacou: "O mineiro é especialista em truco."

No último domingo (18/10), durante o debate da TV Band, ele propôs ao adversário que ambos abrissem o sigilo bancário e telefônico antes da eleição. Flávio se esquivou, mas hoje disse que aceitaria se o presidente também mostrasse os registros do ex-chefe de gabinete Marcola, do Instituto Lula e do cartão corporativo do Palácio do Planalto.

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"Hoje, ele inventou um monte de mentiras e trucou 6. Eu vou meter um 9 na cara dele amanhã. Ele não tem uma carta boa, só tem mentira. Eu estou com zap, 7 de copas, espada e ouro. Ele vai saber o que é um campeão de truco que aprendeu a jogar com o povo mineiro", discursou o presidente.