Angélica revela voto: 'Sei que muita gente pensa diferente de mim'

A apresentadora Angélica declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25/10). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (21/10), ela afirmou que hesitou antes de se posicionar. “Eu pensei muito antes de falar, tive medo, sim”, disse.

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Angélica, que é casada com o apresentador Luciano Huck, explicou que o clima de hostilidade na internet a fez pensar em ficar calada. “A gente vê tanto ódio nas redes sociais, tanta gente pronta para julgar, condenar, atacar, que dá vontade de ficar quieta. Eu mesma fiquei”, afirmou.

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Jovens deram “coragem”

Segundo a apresentadora, a decisão de falar veio ao observar a mobilização da juventude na campanha. “Me emociona muito ver tantos jovens ocupando as ruas, as redes sociais, levantando suas vozes, defendendo suas causas”, disse.

“Como mãe, eu acho bonito ver essa geração se mobilizando, mostrando que existe força, esperança, vontade de transformar as coisas”, afirmou. “É também olhando para esse movimento que eu encontro coragem para não deixar essa angústia me paralisar e me impedir de falar sobre aquilo que eu acredito.”

“Não sou petista”

Angélica fez questão de dizer que não tem vínculo partidário. “Eu sempre fui a favor da alternância de poder, não sou petista, não me vejo como de direita nem de esquerda”, declarou.

Ela descreveu o país em que gostaria de viver: um lugar “onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem umas das outras”. E acrescentou: “Onde quem governa olhe para as pessoas com carinho, sem preconceito, sem debochar da dor, das lutas de ninguém”.

Mulheres, crianças e os filhos

A apresentadora disse ter pensado nas conquistas da sociedade e no que ainda falta avançar. “Penso nas mulheres, nas crianças, nas pessoas LGBTQIAPN+”, afirmou. “E, como mãe, eu penso num país em que os meus filhos vão viver, no jeito como as pessoas vão tratar umas às outras no futuro.”

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No fim do vídeo, Angélica anunciou a escolha e reconheceu que muitos seguidores podem discordar. “É por tudo isso que eu decidi votar no Lula. Sei que muita gente pensa diferente de mim, mas eu achei importante contar para vocês aqui por que eu fiz essa escolha.”