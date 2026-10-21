Diretor da Quaest sobre Flávio x Lula: 'Eleição mais acirrada da história'

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirmou que o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 configura a eleição como "a mais acirrada da história do Brasil". A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (21/10), apontou números apertados em disputa que está em aberto, segundo o cientista político.

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Para o diretor do instituto, a eleição é a mais acirrada na história, devido à quantidade de cenários possíveis para o resultado, devido à proximidade das intenções de voto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e a quantidade de eleitores indecisos.

Segundo o levantamento, os candidatos teriam 1% ponto percentual de diferença: Flávio teria 45%, enquanto Lula teria 44%; 2% dos entrevistados declararam estar indecisos, enquanto 9% disseram que votam branco, nulo ou não votam.

A Quaest ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais domiciliares, entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo, custou R$ 338.178 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos