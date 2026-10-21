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ELEIÇÕES 2026

Medo de volta dos Bolsonaro supera o da reeleição de Lula, diz Quaest

Pesquisa contratada pela Globo revelou que 44% dos entrevistados temem retorno da família ao poder, enquanto 42% têm medo de novo governo Lula

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
21/10/2026 12:52

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Lula versus Flávio na TV: os pontos fracos que os candidatos devem explorar no debate
44% teria medo de volta dos Bolsonaro enquanto 42% temem reeleição de Lula, segundo Quaest crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR e Flávio Bolsonaro/Flickr

O medo da volta da família Bolsonaro ao poder voltou a superar o medo de uma reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21/10). O levantamento mostrou que 44% dos entrevistados temem a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) ao cargo, enquanto 42% têm receio de um novo governo do petista.

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Segundo o estudo, a oscilação voltou a ser favorável a Lula e desfavorável a Flávio. No último levantamento, divulgado em 14 de outubro, ambos os receios estavam empatados em 43%. Na última pesquisa divulgada antes do primeiro turno, em 3 de outubro, o medo de reeleição de Lula era maior do que o da volta dos Bolsonaro, por 43% a 40%.

Segundo a nova pesquisa, a rejeição de Lula caiu de 53% para 47%, e o percentual de eleitores que poderiam votar nele subiu de 47% para 49%. A aprovação do governo também oscilou de maneira favorável ao petista, subindo de 45% para 46%, enquanto a desaprovação caiu de 48% para 47%.

No quadro geral, Flávio teria 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula, que estariam tecnicamente empatados a quatro dias do segundo turno das eleições.

A Quaest ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais domiciliares, entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo, custou R$ 338.178 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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