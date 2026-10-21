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Entorno de Lula vê ‘jogo zerado’ e aliados de Flávio falam em ‘décadas de direita’

Resultado da pesquisa a quatro dias do desfecho das eleições reforça apostas contraditórias, claro, nas duas campanhas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/10/2026 13:03

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Entorno de Lula vê ‘jogo zerado’ e aliados de Flávio falam em ‘décadas de direita’
Entorno de Lula vê ‘jogo zerado’ e aliados de Flávio falam em ‘décadas de direita’ crédito: Foto: Charles Vieira/Ricardo Stuckert

Os números da pesquisa Quaest divulgados nesta quarta-feira, 21, foram interpretados positivamente pelo PT, cujos representantes falam em “jogo zerado” na reta final do segundo turno.

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No entorno de Lula, há uma crença real de que a eleição pode ser virada. A intenção é acelerar a campanha com esse sentimento, apostando que o “jeitão malandro”, eles assim dizem, de Flávio Bolsonaro no debate da Band possa ter impactado indecisos e eleitores independentes.

Do lado de Flávio, a aposta na vitória no próximo domingo, 25, está mantida.

Um aliado do candidato do PL disse à coluna que, a partir do resultado das eleições de 2026, o Brasil viverá “décadas de direita”. Ele citou nomes como Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira.

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A Quaest mostrou Flávio numericamente à frente de Lula, mas com uma margem menor: 45% a 44%. O cenário é de empate técnico. Cada lado diz que os seus trackings estão melhores.

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