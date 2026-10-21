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ELEIÇÕES 2026

Quaest revela salto de indecisos e empate direto entre Lula e Flávio

Levantamento mostra cenário aberto a poucos dias da votação

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Repórter
21/10/2026 13:23 - atualizado em 21/10/2026 13:23

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No ringue da Band, guerra de lama: Flávio e Lula fazem um debate à imagem da campanha
No ringue da Band, guerra de lama: Flávio e Lula fazem um debate à imagem da campanha crédito: Foto: Reprodução/Band

O total de eleitores indecisos dobrou e atingiu 14% na simulação espontânea de segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados constam em pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, contratada pelo jornal “ O GLOBO” e pela “TV Globo”. Na rodada anterior, divulgada há uma semana, o índice de indecisão registrava 7%.

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No levantamento espontâneo, os pesquisadores não apresentam os nomes dos concorrentes aos entrevistados. Nesse cenário, Lula e Flávio registram empate com 40% das intenções de voto. Há uma semana, o candidato do PL somava 43%, enquanto o petista marcava 42%. A parcela de eleitores que pretende votar em branco ou nulo soma 6%, diante de 8% da apuração anterior.

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Avanço da indefinição entre segmentos do eleitorado

A alta de eleitores indecisos ocorreu em diferentes grupos da população a menos de uma semana do retorno dos brasileiros às urnas:

  • entre as mulheres, o posicionamento subiu de 8% para 17%;

  • na parcela de eleitores independentes, o índice passou de 13% para 31%;

  • entre os beneficiários do Bolsa Família, a taxa cresceu de 7% para 19%.

Esse avanço entre os beneficiários do programa social acontece em meio a acenos do governo Lula ao segmento. O valor reajustado do benefício começou a ser pago na segunda-feira.

Disputa na reta final e discussões no tribunal

O Bolsa Família voltou a pautar a campanha eleitoral após declarações de Flávio e de uma cotada a ministra abastecerem ataques de Lula. Na reta final, Flávio mira os eleitores mais pobres com vídeos de sertanejos, defesa de benefícios sociais e promessas econômicas.

No Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça atua como relator de um pedido formulado pelo petista a respeito do sigilo de dados dele e do rival.

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Ficha técnica do levantamento

Pesquisadores da Quaest foram às ruas entre os dias 17 e 20 de outubro e fizeram 2.154 entrevistas presenciais. O levantamento tem nível de confiança de 95%. O registro oficial junto à Justiça Eleitoral ocorreu sob o código BR-08535/2026.

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