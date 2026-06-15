Jogo vira entre beneficiários do Bolsa Família, mostra pesquisa BTG/Nexus

O jogo virou entre os beneficiários do Bolsa Família.

Em 30 de março, pesquisa BTG/Nexus mostrava que, no primeiro turno, entre os eleitores que recebem o benefício, Flávio Bolsonaro aparecia à frente, com 40% das intenções de voto, contra 37% do presidente Lula.

Menos de três meses depois, os números divulgados nesta segunda-feira, 15, mostram uma inversão: Lula passou a liderar nesse grupo, com 40%, enquanto Flávio caiu para 35%.

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Em um eventual segundo turno entre os dois, a vantagem do presidente também aumentou nessa fatia do eleitorado. No fim de março, Lula venceria entre os beneficiários do programa por 64% a 29%. Agora, o placar é de 67% a 27%.