Assine
overlay
Início PlatôBr

Jogo vira entre beneficiários do Bolsa Família, mostra pesquisa BTG/Nexus

Menos de três meses atrás, em cenário de primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparecia em primeiro nessa fatia do eleitorado

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/06/2026 10:01

compartilhe

SIGA
×
Jogo vira entre beneficiários do Bolsa Família, mostra pesquisa BTG/Nexus
Jogo vira entre beneficiários do Bolsa Família, mostra pesquisa BTG/Nexus crédito: © Lyon Santos/ MDS

O jogo virou entre os beneficiários do Bolsa Família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 30 de março, pesquisa BTG/Nexus mostrava que, no primeiro turno, entre os eleitores que recebem o benefício, Flávio Bolsonaro aparecia à frente, com 40% das intenções de voto, contra 37% do presidente Lula.

Menos de três meses depois, os números divulgados nesta segunda-feira, 15, mostram uma inversão: Lula passou a liderar nesse grupo, com 40%, enquanto Flávio caiu para 35%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em um eventual segundo turno entre os dois, a vantagem do presidente também aumentou nessa fatia do eleitorado. No fim de março, Lula venceria entre os beneficiários do programa por 64% a 29%. Agora, o placar é de 67% a 27%.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay