Lula lota o Centro de BH, a quatro dias da eleição

Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira.

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Em um carro, ele saiu da Praça Rio Branco, em frente à Praça da Estação e foi até a Praça Raul Soares. Ao longo de todo o caminho, milhares de pessoas aguardavam o petista, que busca uma virada no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que ficou quase 2% na frente na primeira rodada da eleição.

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Além de Lula, estavam no carro principal a primeira-dama Janja da Silva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PDT), a senadora eleita Marília Campos (PT) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que tem sido um dos coordenadores da campanha no segundo turno.

No carro de trás, estava o deputado federal André Janones (Rede-MG), que tem coordenado o “Exército do Lula”, canal no WhatsApp para mobilizar a militância digital em favor do presidente.

O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10). A presença em Belo Horizonte é considerada estratégica na disputa pelo Palácio do Planalto contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Disputa decisiva

A passagem de Lula pela capital tem como foco central a busca por votos para reduzir a vantagem adversária registrada no primeiro turno no município. Na primeira etapa da eleição em Belo Horizonte, o atual presidente alcançou 41,39% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL obteve 48,30% da preferência dos eleitores locais.

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Historicamente visto como termômetro das eleições presidenciais no Brasil, o estado de Minas Gerais tem recebido atenção prioritária das coordenações de campanha, que intensificaram agendas de rua e corpo a corpo com o eleitorado nas principais cidades do estado.