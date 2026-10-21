Assine
overlay
Início Política
LULA EM BH

Lula lota o Centro de BH, a quatro dias da eleição

Visita do presidente nesta quarta-feira (21/10) é o último ato da campanha na capital mineira

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
21/10/2026 18:24 - atualizado em 21/10/2026 19:08

compartilhe

×
Lula reúne milhares de apoiadores em BH nesta quarta-feira (21/10)
Lula reúne milhares de apoiadores em BH nesta quarta-feira (21/10) crédito: Leandro Couri

Na última passagem por Belo Horizonte durante a campanha pela reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apoiado por uma multidão no Centro da capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um carro, ele saiu da Praça Rio Branco, em frente à Praça da Estação e foi até a Praça Raul Soares. Ao longo de todo o caminho, milhares de pessoas aguardavam o petista, que busca uma virada no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que ficou quase 2% na frente na primeira rodada da eleição. 

Leia Mais

Além de Lula, estavam no carro principal a primeira-dama Janja da Silva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PDT), a senadora eleita Marília Campos (PT) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que tem sido um dos coordenadores da campanha no segundo turno.

No carro de trás, estava o deputado federal André Janones (Rede-MG), que tem coordenado o “Exército do Lula”, canal no WhatsApp para mobilizar a militância digital em favor do presidente. 

O evento marca uma das últimas ações públicas da campanha no segundo maior colégio eleitoral do país antes da votação do segundo turno, marcada para o próximo domingo (25/10). A presença em Belo Horizonte é considerada estratégica na disputa pelo Palácio do Planalto contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Leia Mais

Disputa decisiva 

A passagem de Lula pela capital tem como foco central a busca por votos para reduzir a vantagem adversária registrada no primeiro turno no município. Na primeira etapa da eleição em Belo Horizonte, o atual presidente alcançou 41,39% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL obteve 48,30% da preferência dos eleitores locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente visto como termômetro das eleições presidenciais no Brasil, o estado de Minas Gerais tem recebido atenção prioritária das coordenações de campanha, que intensificaram agendas de rua e corpo a corpo com o eleitorado nas principais cidades do estado.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte- eleicoes lula-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay