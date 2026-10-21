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RETA FINAL DE CAMPANHA

Rapper Djonga marca presença em ato com Lula em BH

Esta é a última vez que o presidente vem a capital mineira antes das eleições de domingo (25/10)

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
21/10/2026 19:37

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O cantor Djonga esteve em cima do trio no decorrer do ato pró Lula na tarde desta quarta (21)
O cantor Djonga esteve em cima do trio no decorrer do ato pró Lula na tarde desta quarta (21) crédito: Andrei Megre /EM/D.A Press

Um dos maiores artistas da música brasileira na atualidade, o rapper mineiro Djonga esteve no ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10).

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É a última vez que o presidente vem à capital mineira nesta campanha. Daqui a quatro dias, os brasileiros vão às urnas para definir se ele cumprirá um quarto mandato.

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Ao subir no trio, Djonga foi apresentado pelos oradores do evento. Ele saudou ao público ao lado de políticos da esquerda mineira, como as deputadas federais Duda Salabert (Psol-MG) e Célia Xakriabá (Psol-MG) e as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PT) e Beatriz Cerqueira (PT).

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Outros artistas mineiros compareceram ao evento, como o também rapper Sidoka.

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