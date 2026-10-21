Rapper Djonga marca presença em ato com Lula em BH

Um dos maiores artistas da música brasileira na atualidade, o rapper mineiro Djonga esteve no ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10).

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É a última vez que o presidente vem à capital mineira nesta campanha. Daqui a quatro dias, os brasileiros vão às urnas para definir se ele cumprirá um quarto mandato.

Ao subir no trio, Djonga foi apresentado pelos oradores do evento. Ele saudou ao público ao lado de políticos da esquerda mineira, como as deputadas federais Duda Salabert (Psol-MG) e Célia Xakriabá (Psol-MG) e as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PT) e Beatriz Cerqueira (PT).

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Outros artistas mineiros compareceram ao evento, como o também rapper Sidoka.